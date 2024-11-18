Чому шеф-кухар носить великий білий капелюх? Справа не тільки в гігієні

Біла кухарська шапочка переважно у нас асоціюється саме з шеф-кухарями. І історія виникнення, а також саме такий дизайн - дуже цікаві. Бо цей предмет спецодягу кухарів має набагато цікавіше значення, ніж ми завжди думали.

Гігієна

Звісно, кухар носить шапочку з міркувань гігієни. Вважається, що саме це стало першою причиною - щоб утримувати волосся або вбирати піт кухарів, які працювали у закритих приміщеннях з гарячими плитами та паровими каструлями. Чорні або білі капелюхи з м'якої бавовни виконували насамперед утилітарну функцію.

Ковпак боса

Винахід білого ковпака в 1820 році приписують Антонену Карему, який на той час працював у Відні. Він був натхнений військовою уніформою під час Віденського конгресу і розробив жорстку кепку бездоганного білого кольору з картонним краєм.

Він символізує вигляд шеф-кухаря та чистому його роботи, яку видно на тарілці. А ще це був спосіб уніфікувати вбрання кухонних працівників та додати їм свого, неповторного стилю.

А інший шеф-кухар, Огюст Ескоф'є, надав капелюху остаточну форму, просту та плісировану, синонім простоти та чистоти. Його почали носити паризькі команди, перш ніж він потрапив на голову кожного шеф-кухаря у світі.

Охолодження та статус

Чим вище капелюх - тим вище рівень ініціації у боса. Розширений догори, він повинен охолоджувати людину, яка його носить. Цього б точно не заперечив Карем, який, очевидно, ніколи не знімав свій 45-сантиметровий ковпак.

Вміння

Складки на капелюху, спочатку накрохмалені та випрасувані, приховують кілька міфів. За деякими даними, вони відображають кількість відомих кухарю рецептів, багаторічний досвід або кількість способів приготування яєць (спочатку їх було сто). У 1970-х роках з'явилися капелюхи з віскози та одноразові шапки.

Стиль

Сьогодні більшість шеф-кухарів носять головні убори лише під час офіційних виступів. Бандана, спеціальна бейсболка або навіть оголена голова - поступово витіснили білі, жорсткі та непрактичні ковпаки, модернізуючи зовнішність кухарів.