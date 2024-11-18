Почему шеф-повар носит большой белый колпак? Дело не только в гигиене

Вы когда-нибудь задумывались, почему шеф-повара часто носят большие шапки? Оказывается, это не просто модный аксессуар. Он выполняет еще много других важных функций.
О том, почему белый колпак стал неотъемлемой частью имиджа шеф-повара, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на книгу Франсуа-Режи Годри "Париж на тарелке".
Белая поварская шапочка преимущественно у нас ассоциируется именно с шеф-поварами. И история возникновения, а также именно такой дизайн - очень интересны. Ибо этот предмет спецодежды поваров имеет гораздо более интересное значение, чем мы всегда думали.
Конечно, повар носит шапочку из соображений гигиены. Считается, что именно это стало первой причиной - чтобы удерживать волосы или впитывать поты поваров, работавших в закрытых помещениях с горячими плитами и паровыми кастрюлями. Черные или белые шляпы из мягкого хлопка выполняли прежде всего утилитарную функцию.
Изобретение белого колпака в 1820 году приписывают Антонену Карему, работавшему в то время в Вене. Он был воодушевлен военной униформой во время Венского конгресса и разработал жесткую кепку безупречного белого цвета с картонным краем.
Он символизирует вид шеф-повара и чистой его работы, которая видна на тарелке. А еще это был способ унифицировать наряды кухонных работников и придать им свой неповторимый стиль.
А другой шеф-повар, Огюст Эскофье, придал шляпе окончательную форму, простую и плиссированную, синоним простоты и чистоты. Его начали носить парижские команды, прежде чем он попал на голову каждого шеф-повара в мире.
Чем выше шляпа - тем выше уровень инициации у босса. Расширенный вверх, он должен охлаждать человека, который его носит. Этого бы точно не возразил Карем, очевидно, никогда не снимавший свой 45-сантиметровый колпак.
Складки на шляпе, сначала накрахмаленные и выглаженные, скрывают несколько мифов. По некоторым данным, они отражают количество известных повару рецептов, многолетний опыт или количество способов приготовления яиц (сначала их было сто). В 1970-х годах появились шляпы из вискозы и одноразовые шапки.
Сегодня большинство шеф-поваров носят головные уборы только во время официальных выступлений. Бандана, специальная бейсболка или даже обнаженная голова - постепенно вытеснили белые, жесткие и непрактичные колпаки, модернизируя внешность поваров.
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