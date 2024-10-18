У чому різниця між архівацією та видаленням листів у Gmail, і що краще вибрати

У Gmail у користувачів є два основні варіанти керування переповненою поштовою скринькою - архівація та видалення листів. Ці функції можуть здатися схожими, але насправді працюють по-різному і підходять для різних цілей.
Про те, у чому різниця між архівацією та видаленням листа, і коли варто вибирати кожну з опцій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Якщо ви коли-небудь випадково архівували лист на своєму телефоні за допомогою встановлених дій скидання, ви знаєте, що він зникає з папки "Вхідні". Архівація робить саме це, але лист міститься в папці "Вся пошта" замість того, щоб зникнути. Те саме відбувається, коли ви архівуєте лист на робочому столі.
Основна мета архівування чогось - прибрати це з основного розділу, але при цьому зберегти десь для майбутнього використання. У цьому випадку архівування листа видалить його з вашої основної поштової скриньки і помістить туди, де лежать усі ваші листи.
Головна перевага цього - розхламлення поштової скриньки та зосередження на листах із вищим пріоритетом.
Більше того, якщо вам цікаво, що відбувається з архівованими листами, коли приходить наступний лист або відповідь, він переміщається назад у вашу основну поштову скриньку, щоб ви могли повернутися на всі листи.
Архівація листів у Gmail на смартфоні (фото: Technology Personalized)
Щоб отримати доступ до архівних листів або розархівувати їх, виконайте такі дії:
Розархівація електронних листів у Gmail на смартфоні (фото: Technology Personalized)
Архівація листів на ПК (фото: Technology Personalized)
Як отримати доступ до ваших архівних листів
Доступ до архівних листів на ПК (фото: Technology Personalized)
Крім того, ви також можете створити фільтри для автоматичного архівування електронної пошти.
Фільтри для автоматичної активації електронної пошти (фото: Technology Personalized)
Видалення листа робить рівно те, що означає, але трохи інакше. Хоча ви, можливо, вже знаєте це, видалення листа не позбавляє його миттєво. Натомість він поміщає лист у кошик і видаляється через 30 днів. Так що не лякайтеся наступного разу, коли випадково натиснете кнопку видалення.
Доки лист знаходиться в кошику, ви можете повністю відновити його одним натисканням кнопки. На жаль, навпаки, це неможливо, якщо у вас немає резервної копії всіх листів.
Як видалити електронний лист у Gmail на смартфоні (фото: Technology Personalized)
Ви також можете налаштувати функції свайпа, щоб видалити лист одним рухом пальця. Щоб налаштувати цю функцію, виконайте такі дії:
Налаштування функції свайпа у Gmail на смартфоні (фото: Technology Personalized)
Щоб отримати доступ до кошика для відновлення або остаточного видалення листа, необхідно зробити наступне:
Остаточне видалення листа в Gmail на смартфоні (фото: Technology Personalized)
Видалення електронних листів на комп'ютері (фото: Technology Personalized)
Як відновити або видалити електронні листи на комп'ютері
Крім того, ви також можете створити фільтр для видалення листа, перш ніж ви його побачите. Процес створення фільтрів для видалення вхідного листа такий самий, як і згаданий вище для архівування листа. Єдина зміна - на останньому кроці замість "Пропустити вхідні" (архівувати) виберіть "Видалити".
Архівування
Для відповіді на питання, архівування та видалення мають різні варіанти використання, так що ви не можете повністю покладатися на одну дію. За рекомендацією Technology Personalized, найкраще архівувати електронний лист, якщо ви відчуваєте, що він вам знадобиться у майбутньому.
Це може бути електронний лист, від якого ви очікуєте отримати відповідь у майбутньому, офіційні електронні листи, які, на вашу думку, необхідні для майбутніх посилань, електронні листи, що містять важливі вкладення, або для систематизації вашої основної поштової скриньки.
У всіх цих випадках архівування має набагато більший зміст, ніж видалення.
Видалення
Видалення також має свої переваги, і ось у яких випадках його можна використовувати. Оскільки повернення немає, якщо ви видалите електронного листа, ви повинні робити це тільки в тому випадку, якщо такий лист повністю зайвий.
Наприклад, спам-повідомлення, рекламні електронні листи та інші подібні треба видаляти одразу. Видалення електронних листів також є найкращим способом очистити безлад та звільнити місце для нових листів.
Видалення є одним з найефективніших способів очищення простору для зберігання у вашому обліковому записі Google і час від часу застосовується для старих електронних листів.
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