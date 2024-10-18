В чем разница между архивацией и удалением писем в Gmail, и что лучше выбрать

В Gmail у пользователей есть два основных варианта управления переполненным почтовым ящиком - архивация и удаление писем. Эти функции могут показаться похожими, но на самом деле работают по-разному и подходят для разных целей.
О том, в чем отличия между архивацией и удалением письма, и когда стоит выбирать каждую из опций, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Если вы когда-либо случайно архивировали письмо на своем телефоне с помощью предустановленных действий смахивания, вы знаете, что оно исчезает из папки "Входящие". Архивация делает именно это, но письмо помещается в папку "Вся почта" вместо того, чтобы исчезнуть. То же самое происходит, когда вы архивируете письмо на рабочем столе.
Основная цель архивирования чего-либо - убрать это из основного раздела, но при этом сохранить где-то для будущего использования. В этом случае архивирование письма удалит его из вашего основного почтового ящика и поместит туда, где лежат все ваши письма.
Главное преимущество этого - расхламление почтового ящика и сосредоточение на письмах с более высоким приоритетом.
Более того, если вам интересно, что происходит с архивированными письмами, когда приходит последующее письмо или ответ, оно перемещается обратно в ваш основной почтовый ящик, чтобы вы могли вернуться на все письма.
Архивация писем в Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)
Чтобы получить доступ к архивным письмам или разархивировать их, выполните следующие действия:
Разархивация электронных писем в Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)
Архивация писем на ПК (фото: Technology Personalized)
Как получить доступ к вашим архивным письмам
Доступ к архивным письмам на ПК (фото: Technology Personalized)
Кроме того, вы также можете создать фильтры для автоматической архивации электронной почты.
Фильтры для автоматической активации электронной почты (фото: Technology Personalized)
Удаление письма делает ровно то, что означает, но немного по-другому. Хотя вы, возможно, уже знаете это, удаление письма не избавляет от него мгновенно. Вместо этого оно помещает письмо в корзину и удаляется через 30 дней. Так что не пугайтесь в следующий раз, когда случайно нажмете кнопку удаления.
Пока письмо находится в корзине, вы можете полностью восстановить его одним нажатием кнопки. К сожалению, наоборот, это невозможно, если у вас нет резервной копии всех ваших писем.
Как удалить электронное письмо в Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)
Вы также можете настроить функции свайпа, чтобы удалить письмо одним движением пальца. Чтобы настроить эту функцию, выполните следующие действия:
Настройка функции свайпа в Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)
Чтобы получить доступ к корзине для восстановления или окончательного удаления письма, вам необходимо сделать следующее:
Окончательное удаление письма в Gmail на смартфоне (фото: Technology Personalized)
Удаление электронных писем на компьютере (фото: Technology Personalized)
Как восстановить или удалить электронные письма на компьютере
Кроме того, вы также можете создать фильтр для удаления письма до того, как вы его увидите. Процесс создания фильтров для удаления входящего письма такой же, как и упомянутый выше для архивирования письма. Единственное изменение - на последнем шаге вместо “Пропустить входящие" (архивировать) выберите "Удалить".
Архивирование
Для ответа на вопрос, архивирование и удаление имеют разные варианты использования, так что вы не можете полностью полагаться на одно действие. По рекомендации Technology Personalized, лучше всего архивировать электронное письмо, если вы чувствуете, что оно вам понадобится в будущем.
Это может быть электронное письмо, от которого вы ожидаете получить ответ в будущем, официальные электронные письма, которые, по вашему мнению, необходимы для будущих ссылок, электронные письма, содержащие важные вложения, или для систематизации вашего основного почтового ящика.
Во всех этих случаях архивирование имеет гораздо больший смысл, чем удаление.
Удаление
Удаление также имеет свои преимущества, и вот в каких случаях его можно использовать. Поскольку возврата нет, если вы удалите электронное письмо, вы должны делать это только в том случае, если такое письмо полностью излишне.
Например, спам-сообщения, рекламные электронные письма и другие подобные следует удалять сразу. Удаление электронных писем также является лучшим способом очистить беспорядок и освободить место для новых писем.
Удаление является одним из наиболее эффективных способов очистки пространства для хранения в вашей учетной записи Google и должно применяться время от времени для старых электронных писем.
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