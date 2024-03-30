Чому православні та католики святкують Великдень у різні дати

Коли буде Великдень у католиків та православних

Цього року католики святкуватимуть Великдень вже 31 березня. А православні відзначать його трохи пізніше, а саме 5 травня.

Чому католики та православні не святкують Великдень в один день

Відомо, що православні та греко-католики за новим календарем відзначають Різдво в один день - 25 грудня. Втім, Великдень у східних та західних християн припадає на різні дати.

Уся річ у тому, що православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії (олександрійську та григоріанську).

Православні використовують новоюліанський календар, який веде відлік часу з 46 року до н.е., але з деякими коригуваннями, зробленими у 20 столітті. А католицька церква використовує григоріанський календар, на який вона перейшла у XVI столітті.

До того ж дата Великодня розраховується залежно від того, коли буде повний місяць та весняне рівнодення. Саме через різні методи підрахунку днів й різні календарі католики та православні не святкують цю важливу подію в один день.