Чому православні та католики святкують Великдень у різні дати

Вже скоро католики відзначатимуть Великдень, а потім це свято настане і для православних. Але ж чому ця подія святкується у різні дати?
Коли буде Великдень та чому у католиків та православних він припав на різні дати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, "Еспресо", "Укрінформ".
Цього року католики святкуватимуть Великдень вже 31 березня. А православні відзначать його трохи пізніше, а саме 5 травня.
Відомо, що православні та греко-католики за новим календарем відзначають Різдво в один день - 25 грудня. Втім, Великдень у східних та західних християн припадає на різні дати.
Уся річ у тому, що православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії (олександрійську та григоріанську).
Православні використовують новоюліанський календар, який веде відлік часу з 46 року до н.е., але з деякими коригуваннями, зробленими у 20 столітті. А католицька церква використовує григоріанський календар, на який вона перейшла у XVI столітті.
До того ж дата Великодня розраховується залежно від того, коли буде повний місяць та весняне рівнодення. Саме через різні методи підрахунку днів й різні календарі католики та православні не святкують цю важливу подію в один день.
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