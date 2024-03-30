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Чому православні та католики святкують Великдень у різні дати

Коли Великдень в Україні (ілюстрація: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро католики відзначатимуть Великдень, а потім це свято настане і для православних. Але ж чому ця подія святкується у різні дати?

Коли буде Великдень та чому у католиків та православних він припав на різні дати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, "Еспресо", "Укрінформ".

Коли буде Великдень у католиків та православних

Цього року католики святкуватимуть Великдень вже 31 березня. А православні відзначать його трохи пізніше, а саме 5 травня. 

Чому католики та православні не святкують Великдень в один день

Відомо, що православні та греко-католики за новим календарем відзначають Різдво в один день - 25 грудня. Втім, Великдень у східних та західних християн припадає на різні дати. 

Уся річ у тому, що православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії (олександрійську та григоріанську). 

Православні використовують новоюліанський календар, який веде відлік часу з 46 року до н.е., але з деякими коригуваннями, зробленими у 20 столітті. А католицька церква використовує григоріанський календар, на який вона перейшла у XVI столітті. 

До того ж дата Великодня розраховується залежно від того, коли буде повний місяць та весняне рівнодення. Саме через різні методи підрахунку днів й різні календарі католики та православні не святкують цю важливу подію в один день.

 

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