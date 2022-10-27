Чому не працюють графіки відключення світла: обурення тут не допоможе

Для відновлення енергосистеми в Україні зараз використовують різні методи. І саме тому українців просять обмежити використання побутової технікою, економити електроенергію в міру можливості та потерпіти, якщо доводиться сидіти без світла довше, ніж належить.

Відсутність електроенергії завдає маси незручностей не лише мешканцям квартир та будинків, страждає також бізнес – підприємства не можуть працювати, робота торгівлі теж встає на паузу. Не можуть працювати різні установи, зупиняється транспорт тощо.

Чому обмежують подачу електрики

В "Укренерго" пояснюють, що мета ворога – розбалансувати ракетними ударами та зруйнувати єдину енергосистему України. Аварії призводять до того, що не в усіх регіонах вдається доставити потрібний об'єм електроенергії.

Коли диспетчери бачать, що до конкретного регіону неможливо доставити електроенергії стільки, скільки потрібно мешканцям – вводять обмеження.

Причинами може бути дефіцит потужності - тобто, електроенергії виробляється менше, ніж потрібно громадянам та промисловості.

Також змушені відключати світло через пошкодження - коли електромережі не можуть витримати підвищеного навантаження під час доставки з одного регіону до іншого, як раніше. Якщо в цей момент не застосувати обмеження, то енергосистема може розбалансуватись і в мережі станеться аварія.

Інформація доноситься до операторів розподільчих мереж й обмеження потрібно вводити швидко, а значить світло може пропасти у нас вдома також швидко.

А що відбувається з графіками

Графіки відключення світла складають в обленерго - саме там вирішують, коли та кого, в якому порядку і на який час відключати. Нині ці графіки намагаються вдосконалити та зробити більш зрозумілими.

Деколи пошкодження відбуваються швидше, ніж встигають оновити графік. Або графік, який був актуальним для понеділка, втрачає актуальність уже в середу.

Нові обстріли, перевантаження мережі, плановий чи аварійний ремонт – все це суттєво змінює графіки. І зміни можуть відбутися буквально будь-якої хвилини.

Що відбувається під час вимкнення світла

Коли у вас вдома немає світла, спеціалісти проводять ремонт інфраструктури, яка була пошкоджена ракетними ударами. Або ж у цей момент є дефіцит потужності електростанції у вашому регіоні, а інші регіони не можуть поділитися потужністю через те, що їхні мережі теж пошкоджені.

Чому важливо добровільно економити електроенергію

Економне споживання електроенергії допомагає уникнути вимушених відключень. Чим менше споживання - тим менша ймовірність того, що доведеться відключати світло через нестачу потужності. Навіть невеликий відсоток економії допомагає енергетикам забезпечувати стабільну роботу енергосистеми.

Чому графіки вимкнення дають збій?

Річ у тому, що графіки - це заплановане відключення електроенергії з метою економії або збалансування потужності. Але в останні тижні українці найчастіше стикаються із незапланованими відключеннями, аварійними. Тобто пішло навантаження на мережі, потужності не вистачає – довелося відключити. І часом – вдруге за добу.

Причин може бути ще багато – провели ремонтні роботи, запустили роботу та знову сталася аварія. Або ремонт виявився складнішим, ніж планувалося спочатку.

Якщо світла немає понад 3-4 годин, значить заходи зі стабілізації не увінчалися успіхом і потужності, як і раніше, не вистачає.

Справді, є райони, де світло зовсім не вимикають – на лініях є об'єкти критичної інфраструктури. А є місця, де можуть бути відключені від енергопостачання будинку з одного боку вулиці, а на другому – світло є. Навіть під'їзди у багатоквартирному будинку можуть бути підключені до різних ліній енергопостачання.

Ну і крім усього іншого – ворог намагається атакувати наші енергосистеми й надалі. У ніч на 27 жовтня були нові удари по енергетичній інфраструктурі, що призвело до дефіциту електроенергії на 30% і суттєво знизилася пропускна спроможність.

Наприклад, Київ зазвичай споживає 1000-1200 МВт. Наразі потужність для столиці складає всього 600-800МВт. А це означає, що без світла може виявитися половина столиці й жодні складені раніше графіки тепер не працюватимуть.

Що ж робити українцям?

Ну, по-перше, набратися терпіння. І запастись усім необхідні для дому та своєї родини на випадок відключення електроенергії.

По-друге, точну інформацію про те, чому у вас немає світла, можна отримати на сайті вашого обленерго. Контакти є тут і ще тут.

По-третє, продовжувати економити електроенергію навіть тоді, коли вона знову з'явилася у наших будинках. Це загальний внесок задля збереження об'єднаної енергосистеми України.

На жаль, із нинішньою ситуацією спланувати свій робочий день чи важливі заходи тепер стало дуже складно. І треба мати план А та план Б. І ми впораємося.