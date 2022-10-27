Почему не работают графики отключения света: возмущение тут не поможет

Для восстановления энергосистемы в Украине используют сейчас разные методы. И именно поэтому украинцев просят ограничить использование бытовой техникой, экономить электроэнергию по мере возможности и потерпеть, если приходится сидеть без света дольше положенного.

Отсутствие электроэнергии доставляет массу неудобств не только жителям квартир и домов, страдает также бизнес - предприятия не могут работать, работа торговли тоже встает на паузу. Не могут работать разные учреждения, останавливается транспорт и так далее.

Почему ограничивают подачу электрики

В "Укрэнерго" объясняют, что цель врага - разбалансировать ракетными ударами и разрушить единую энергосистему Украины. Аварии приводят к тому, что не во всех регионах удается доставить необходимый объем электроэнергии.

Когда диспетчеры видят, что в конкретный регион невозможно доставить электроэнергии столько, сколько нужно жителям - вводят ограничения.

Причинами может быть дефицит мощности - то есть, электроэнергии вырабатывается меньше, чем нужно гражданам и промышленности.

Также вынуждены отключать свет из-за повреждений - когда электросети не могут выдержать повышенную нагрузку при доставке из одного региона в другой, как ранее. Если в этот момент не применить ограничения, то энергосистема может разбалансироваться и в сети произойдет авария.

Информация доносится до операторов распределительных сетей и ограничения нужно вводить быстро, а значит свет может пропасть у нас дома также быстро.

А что происходит с графиками

Графики отключения света составляют в облэнерго - именно там решают, когда и кого, в каком порядке и на какой период времени отключать. Сейчас эти графики пытаются усовершенствовать и сделать более понятными.

Порой повреждения происходят быстрее, чем успевают обновить график. Или же график, который был актуальным для понедельника, теряет актуальность уже в среду.

Новые обстрелы, перегрузка сети, плановый или аварийный ремонт - все это существенно меняет графики. И изменения могут произойти буквально в любую минуту.

Что происходит во время отключения света

Когда у вас дома нет света, специалисты проводят ремонт инфраструктуры, которая была повреждена ракетными ударами. Или же в этот момент есть дефицит мощности электростанции в вашем регионе, а другие регионы не могут поделиться мощностью из того, что их сети тоже повреждены.

Почему важно добровольно экономить электроэнергию

Экономное употребление электроэнергии помогает избежать вынужденных отключений. Чем меньше потребление - тем меньше вероятность того, что придется отключать свет из-за нехватки мощности. Даже небольшой процент экономии помогает энергетикам обеспечивать стабильную работу энергосистемы.

Почему графики отключения дают сбой?

Дело в том, что графики - это запланированное отключение электроэнергии в целях экономии или для сбалансировки мощности. Но в последние недели украинцы чаще всего сталкиваются с незапланированными отключениями, аварийными. То есть, пошла нагрузка на сети, мощности не хватает - пришлось отключить. И порой - второй раз за сутки.

Причин может быть еще много - провели ремонтные работы, запустили работу и снова произошла авария. Или ремонт оказался более сложным, чем планировались изначально.

Если света нет более 3-4 часов, значит мероприятия по стабилизации не увенчались успехом и мощности по-прежнему не хватает.

Действительно, есть районы, где свет совсем не отключают - на линиях есть объекты критической инфраструктуры. А есть места, где могут быть отключены от энергоснабжения дома по одной стороне улицы, а на второй - свет есть. Даже подъезды в многоквартирном доме могут быть подключены к разным линиям энергоснабжения.

Ну и кроме всего прочего - враг пытается атаковать наши энергосистемы и далее. В ночь на 27 октября были новые удары по энергетической инфраструктуре, который привел к дефициту электроэнергии на 30% и существенно снизилась пропускная способность.

К примеру, Киев обычно потребляет 1000 -1200 МВт. Сейчас мощность для столицы составляет всего 600-800МВт. А это значит, что без света может оказаться половина столицы и никакие составленные ранее графики теперь работать не будут.

Что же делать украинцам?

Ну, во-первых, набраться терпения. И запастись всем необходимы для дома и своей семьи на случай отключения электроэнергии.

Во-вторых, точную информацию о том, почему у вас нет света, можно получить на сайте вашего облэнерго. Контакты есть вот тут и еще вот тут.

В-третьих, продолжать экономить электроэнергию даже тогда, когда она снова появилась в наших домах. Это общий взнос для сохранения объединенной энергосистемы Украины.

Увы, с нынешней ситуацией спланировать свой рабочий день или важные мероприятия теперь стало очень сложно. И нужно иметь план А и план Б. И мы справимся.