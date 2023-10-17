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Чому не потрібно "блендерити" кожну страву дітям та як правильно вводити прикорм

У якому вигляді вводити прикорм дитині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Грудне молоко є збалансованим за поживними речовинами і вітамінами продуктом, що забезпечує зростання і розвиток дитини в перші шість місяців життя. Однак, для розвитку функцій травного тракту потрібне введення прикорму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти Svij.doc в Instagram.

Види прикорму

Експерти розповіли, що є різні види введення прикорму. Серед них:

  • хтось розпочинає з пюрешок
  • хтось прихильник BWL прикорму і безпечних шматочків
  • хтось вдало поєднує усе

За словами фахівців, тривало зловживати блендером не можна. З 7-8 місяців дитину варто знайомити з їжею-шматочками. Подріблену їжу блендером варто давати все рідше і рідше.

Все тому, що їжа у вигляді пюре позбавляє дитину необхідності жувати, тому вона може лише ковтати.

Чому корисне жування

Під час жування у дитини розвивається та довершується робота жувальних мʼязів, які дуже важливі для розвитку мовлення.

Через недосконалу артикуляцію тривалий "блендерний" період може бути одним з причин, чому дитина має проблеми із мовленням.

Жування необхідне для гарного розвитку щелеп, щоб надалі під час зміни молочних зубів на постійні, було достатньо місця і зубний ряд був рівним.

Дітям треба волокниста, тверда їжа. Звісно, їсти повинна дитина під наглядом дорослого, у безпечній подачі, але жувати обовʼязково. Починаємо з мʼяких шматочків, поступово збільшуючи їхній розмір та щільність продукту.

Коли починати прикорм

Згідно зі сучасними рекомендаціями, прикорм слід розпочинати не раніше 6 місяців та за умови харчового інтересу в дитини. Не варто вводити його раніше, бо травна система, нирки та рухові навички ще розвиваються і до 6 місяців є вищий ризик вдавитися їжею.

Введення прикорму в рекомендований час сприяє поліпшенню здоров'я і може зіграти певну роль у запобіганні в майбутньому надмірної ваги та ожиріння.

Немовлятам варто запропонувати прикорм через 30-60 хвилин після годування грудьми чи сумішшю. Маленькі діти повинні вживати різноманітні продукти, щоб отримати всі макро- і мікронутрієнти.

Раніше ми повідомляли, у якому вигляді не можна давати продукти дітям.

Також ми писали, коли і як вводити м'ясо в прикорм дитині.

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