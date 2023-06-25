Чому помідори починають гнити ще на грядці і що можна зробити

Городники часто стикаються із ситуацією, коли ще недозрілі помідори починають гнити. Вони покриваються чорними плямами на нижній стороні й доводиться частини майбутнього врожаю позбутися, не дочекавшись його повного дозрівання.

Чому відбувається таке гниття помідорів і що з цим можна зробити, розповіли в Sante Plus.

Чому помідори починають гнити

Причини гнилі помідорів криються не в зараженні комахами або якійсь хвороби. Цю проблему фермери називають "чорне дно" і вона виникає через нестачу кальцію, спричиненого посушливими умовами.

А помідори потребують кальцію протягом усього зростання та дозрівання, цей мікроелемент важливий як для коренів, так і плодів. А переноситься він лише за допомогою вологи.

Якщо погода суха, води мало, кальцій перестає циркулювати, помідорам його не вистачає і починається гнилизна. Саме тому помідори часто рекомендують удобрювати яєчною шкаралупою. Такий метод шкоди не принесе, але наситити рослини кальцієм не сильно допоможе.

Кальцію має бути достатньо у ґрунті, а ще помідорам життєво необхідна вода, яка приноситиме мінерал у плоди. І особливо до цієї проблеми чутливі ранні помідори.

Як уникнути гниття помідорів

Хороша новина полягає в тому, що чорна гнилизна необов'язково знищить весь ваш урожаю. Якщо ви побачите ознаки гниття, потрібно швидко усунути зіпсовані плоди та вживати заходів, щоб зараза не пішла далі.

Добре поливайте помідори. Щоб отримати хороший врожай, ви повинні виливати не менше 1 літра води в день на кожен кущ. Постарайтеся, щоб вода потрапляла в ґрунт і на стебло, а також на плоди, і якнайменше - на листя рослини.

Додайте мульчі. Розсипте шар органічної мульчі завтовшки 1-2 см навколо основи рослини. Це допоможе грунту зберегти більше вологи, щоб запобігти висиханню між дощами та поливами. А ще мульча оберігатиме помідори від бур'янів. Можна використовувати солому, скошену траву, подрібнене листя або кору дерев.

Не перестарайтеся! Занадто велика кількість добрив може призвести до прискорення росту рослин, але для циркуляції кальцію це може бути не дуже добре. І уникайте швидкого зростання рослин – у такому разі дефіцит кальцію неминучий. А щоб збільшити кількість поживних речовин, додайте в ґрунт шар перепрілого компосту перед посадкою. Він повільно виділятиме поживні речовини та покращуватиме структуру грунту.

Подбайте про коріння. Коріння необхідне поглинання кальцію, який запобігає чорній гнилі. Намагайтеся не турбувати кореневу зону помідорів, щоб вона поглинала кальцій максимально. Не закопуйте кореневу зону рослини та тримайте її подалі від бур'янів.