Чому під час відключень світла або повітряних тривог ціни на таксі різко ростуть
Часто під час відключень світла і повітряних тривог трапляються збої у роботі метро Києва. При цьому служби таксі (Uklon, Bolt, Uber та інші) суттєво підвищують ціни на свої послуги.
Для більшості людей тарифи є дуже відчутними в бюджеті... Тоді чому ж сервіси вдаються до цих стрибків вартості?
Відповідь на це питання в коментарі Styler дав керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.
Чому ціни на таксі підвищуються
За словами Сергія, ринок таксі працює за принципом динамічного ціноутворення.
Це означає, що в ситуації, коли попит стрімко зростає і суттєво перевищує пропозицію, кінцева вартість поїздки може також зрости.
"Припустимо, що в певній локації зібралась велика кількість пасажирів, що хочуть замовити поїздку, а водіїв в цьому районі замало. Це спонукає водіїв, що знаходяться в інших районах, виїхати до місця підвищеного попиту. У такому випадку в дію вступає динамічний коефіцієнт, і вартість поїздки зростає", - пояснює фахівець.
Через зростання попиту на послуги ростуть і ціни (фото: пресслужба Bolt)
В остаточну вартість будь-якої поїздки включають:
- базову вартість
- вартість за відстань
- вартість за час у дорозі
- коефіцієнт залежно від обставин
Тобто на тарифи може вплинути відсутність зв'язку у певних частинах міста або дефіцит палива, тому що кількість активних водіїв зменшиться, а попит залишиться на тому ж рівні, через що вартість поїздки може бути дещо збільшена.
"У більшості випадків ціна поїздки є стандартною. Підвищені коефіцієнти вартості поїздок найчастіше можна спостерігати перед початком комендантської години або під час повітряної тривоги, коли відразу багато пасажирів намагаються знайти водія", - розповідає Павлик.
А чи збідніє компанія, якщо вартість не підвищувати?
Насамперед плата за поїздку повинна компенсувати саму поїздку, тому сума не може бути нижчою, ніж собівартість.
У Bolt розповідають, що в березні були вимушені підвищити тарифи у всіх містах.
"Зроблено це було через значне подорожчання палива та його дефіцит. Водіям потрібно більше часу для пошуку місця заправки, де є пальне та витратити більшу суму на нього", - каже Сергій.
На весні дефіцит палива спричинив підвищення вартості за поїздку (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Як викликати таксі, якщо відсутній зв'язок та інтернет
Усі популярні служби таксі в Україні працюють з доступом до інтернету або мобільного зв'язку.
У разі їхньої відсутності у користувачів може тимчасово виникнути проблема з доступом до сервісу.
Компанії могли б розробити такий ресурс, який дозволяв би викликати транспорт і без інтернету, проте наразі жодна з них не планує подібних змін через неможливість прогнозувати події на великий проміжок часу.
Нагадаємо, що нещодавно таксі в Києві значно підвищили ціну за поїздку через несправність метрополітену.
Раніше ми також розповідали, за яких умов у Києві проїзд в автобусах зроблять безкоштовним.