Чому під час відключень світла або повітряних тривог ціни на таксі різко ростуть

Для більшості людей тарифи є дуже відчутними в бюджеті... Тоді чому ж сервіси вдаються до цих стрибків вартості?

Часто під час відключень світла і повітряних тривог трапляються збої у роботі метро Києва. При цьому служби таксі (Uklon, Bolt, Uber та інші) суттєво підвищують ціни на свої послуги.

Відповідь на це питання в коментарі Styler дав керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Чому ціни на таксі підвищуються

За словами Сергія, ринок таксі працює за принципом динамічного ціноутворення.

Це означає, що в ситуації, коли попит стрімко зростає і суттєво перевищує пропозицію, кінцева вартість поїздки може також зрости.

"Припустимо, що в певній локації зібралась велика кількість пасажирів, що хочуть замовити поїздку, а водіїв в цьому районі замало. Це спонукає водіїв, що знаходяться в інших районах, виїхати до місця підвищеного попиту. У такому випадку в дію вступає динамічний коефіцієнт, і вартість поїздки зростає", - пояснює фахівець.

Через зростання попиту на послуги ростуть і ціни (фото: пресслужба Bolt)

В остаточну вартість будь-якої поїздки включають:

базову вартість

вартість за відстань

вартість за час у дорозі

коефіцієнт залежно від обставин

Тобто на тарифи може вплинути відсутність зв'язку у певних частинах міста або дефіцит палива, тому що кількість активних водіїв зменшиться, а попит залишиться на тому ж рівні, через що вартість поїздки може бути дещо збільшена.

"У більшості випадків ціна поїздки є стандартною. Підвищені коефіцієнти вартості поїздок найчастіше можна спостерігати перед початком комендантської години або під час повітряної тривоги, коли відразу багато пасажирів намагаються знайти водія", - розповідає Павлик.

А чи збідніє компанія, якщо вартість не підвищувати?

Насамперед плата за поїздку повинна компенсувати саму поїздку, тому сума не може бути нижчою, ніж собівартість.

У Bolt розповідають, що в березні були вимушені підвищити тарифи у всіх містах.

"Зроблено це було через значне подорожчання палива та його дефіцит. Водіям потрібно більше часу для пошуку місця заправки, де є пальне та витратити більшу суму на нього", - каже Сергій.

На весні дефіцит палива спричинив підвищення вартості за поїздку (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Як викликати таксі, якщо відсутній зв'язок та інтернет

Усі популярні служби таксі в Україні працюють з доступом до інтернету або мобільного зв'язку.

У разі їхньої відсутності у користувачів може тимчасово виникнути проблема з доступом до сервісу.

Компанії могли б розробити такий ресурс, який дозволяв би викликати транспорт і без інтернету, проте наразі жодна з них не планує подібних змін через неможливість прогнозувати події на великий проміжок часу.