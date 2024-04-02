В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)

Jerry Heil та Alyona Alyona, які є представницями України на Євробаченні 2024 презентували свій трек "Maria & Teresa" на preparty в Мадриді в особливих вбраннях.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -дописи артисток.

В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді

Для цього виступу дівчата вибрали доволі нестандартні образи, які несуть в собі певний народний сенс. Якщо поглянути просто на костюми співачок, то одразу кидається в очі вбрання Jerry Heil, а точніше, її орнамент на одному з елементів одягу.

Для цього виступу Яна одягнула світло-бежеву довгу сукню з шовку, яка повністю закриває тіло, але має родзинку у вигляді фартуха, який вишито українським орнаментом.

Особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Звісно, це спосіб ще раз пригорнути увагу до України, її традицій та до повномасштабного вторгнення. Але основною метою є - показ ідентичності нашої нації.

А ось вбрання Alyona Alyona є набагато простішим та відповідає її звичному стилю. Співачка одягнула спортивні штани, кросівки та широкий бежевий тренч у стилі оверсайз.

Ці вбрання є доповненням одне до одного та мають одну колірну гаму, що дає дівчатам змогу виглядати на сцені як одне ціле та гучно заявити про Україну на весь світ.

Особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Як минув виступ українського дуету

Як відомо, на вечірці всі учасники Євробачення 2024 мали змогу познайомитися один з одним та оцінити живі виступи. Ба більше, конкурсанти скористалися можливістю й вперше заявили про свою місію на Євробаченні.

Виступ українського дуету зірвав шалені овації, і навіть перед виступом дівчат хтось у залі крикнув "Слава Україні", на що Alyona Alyona і Jerry Heil відповіли фразою "Героям Слава".