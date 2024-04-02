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В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)

Вівторок 02 квітня 2024 14:46
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В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео) Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: eurovision-spain.com)
Автор: Юлія Любченко

Jerry Heil та Alyona Alyona, які є представницями України на Євробаченні 2024 презентували свій трек "Maria & Teresa" на preparty в Мадриді в особливих вбраннях.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-дописи артисток.

В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді

Для цього виступу дівчата вибрали доволі нестандартні образи, які несуть в собі певний народний сенс. Якщо поглянути просто на костюми співачок, то одразу кидається в очі вбрання Jerry Heil, а точніше, її орнамент на одному з елементів одягу.

Для цього виступу Яна одягнула світло-бежеву довгу сукню з шовку, яка повністю закриває тіло, але має родзинку у вигляді фартуха, який вишито українським орнаментом.

В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)

Особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Звісно, це спосіб ще раз пригорнути увагу до України, її традицій та до повномасштабного вторгнення. Але основною метою є - показ ідентичності нашої нації.

А ось вбрання Alyona Alyona є набагато простішим та відповідає її звичному стилю. Співачка одягнула спортивні штани, кросівки та широкий бежевий тренч у стилі оверсайз.

Ці вбрання є доповненням одне до одного та мають одну колірну гаму, що дає дівчатам змогу виглядати на сцені як одне ціле та гучно заявити про Україну на весь світ.

В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)В чому особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona для виступу у Мадриді (фото, відео)

Особливість образів Jerry Heil та Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Як минув виступ українського дуету

Як відомо, на вечірці всі учасники Євробачення 2024 мали змогу познайомитися один з одним та оцінити живі виступи. Ба більше, конкурсанти скористалися можливістю й вперше заявили про свою місію на Євробаченні.

Виступ українського дуету зірвав шалені овації, і навіть перед виступом дівчат хтось у залі крикнув "Слава Україні", на що Alyona Alyona і Jerry Heil відповіли фразою "Героям Слава".

Раніше ми розповідали, як відомий режисер розніс пісню alyona alyona і Jerry Heil для Євробачення.

Також читайте, як виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024.

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Євробачення Alyona Alyona Jerry Heil традиції Модні тренди
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