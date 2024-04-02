В чем особенность образов Jerry Heil и Alyona Alyona для выступления в Мадриде (фото, видео)

Jerry Heil и Alyona Alyona, которые являются представительницами Украины на Евровидении 2024 года, презентовали свой трек "Maria & Teresa" на preparty в Мадриде в особых нарядах.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -публикации артисток.

В чем особенность образов Jerry Heil и Alyona Alyona для выступления в Мадриде

Для этого выступления девушки выбрали довольно нестандартные образы, которые несут в себе определенный народный смысл. Если посмотреть просто на костюмы певиц, то сразу бросается в глаза наряд Jerry Heil, а точнее, ее орнамент на одном из элементов одежды.

Для этого выступления Яна надела светло-бежевое длинное платье из шелка, которое полностью закрывает тело, но имеет изюминку в виде фартука, вышитого украинским орнаментом.

Особенность образов Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Конечно, это способ еще раз привлечь внимание к Украине, ее традициям и к полномасштабному вторжению. Но основная цель - демонстрация идентичности нашей нации.

А вот наряд Alyona Alyona гораздо проще и соответствует ее привычному стилю. Певица надела спортивные штаны, кроссовки и широкий бежевый тренч в стиле оверсайз.

Эти наряды являются дополнением друг к другу и имеют одну цветовую гамму, что позволяет девушкам выглядеть на сцене как одно целое и громко заявить об Украине на весь мир.

Особенность образов Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Как прошло выступление украинского дуэта

Как известно, на вечеринке все участники Евровидения 2024 могли познакомиться друг с другом и оценить живые выступления. Более того, конкурсанты воспользовались возможностью и впервые заявили о своей миссии на Евровидении.

Выступление украинского дуэта сорвало безумные овации, и даже перед выступлением девушек кто-то в зале крикнул "Слава Украине", на что Alyona Alyona и Jerry Heil ответили фразой "Героям Слава".