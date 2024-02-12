В чому особливість фільму "Ідеальні дні"

Вім Вендерс - визнаний класик незалежного кінематографа, фундаментальний режисер і дослідник жанрів роуд-муві та магічного реалізму. Вендерс - навіть не дивлячись на те, що розквіт його творчості давно минув продовжує уособлювати священну постать у світі кінематографа, яка продовжує надихати багатьох інших режисерів.

"Вендерс - як і Мартін Скорсезе, синефіл і кінолюб, який багато говорить про кіно, очолює кінофестивалі та кіноакадемії, навіть викладає кіномистецтво", - йдеться у рецензії.

У 2023 році Вендерс, який цілих пʼять років не працював у повному метрі, випустив відразу дві кінострічки: власне "Ідеальні дні", а разом з ними документально-мистецьке кіно "Ансельм: Шум часу", присвячене всесвітньо відомому німецькому художнику Ансельму Кіферу. Обидва фільми потрапили на Каннський кінофестиваль - що вже само по собі є ознакою виняткової титулованості Вендерса у світі кінематографа.

"Ідеальні дні" - це неабияке досягнення для 78-річного Віма Вендерса, який несподівано для багатьох повернувся на великі екрани чи не з найкращою своєю роботою у 21-му сторіччі.

В чому особливість фільму "Ідеальні дні" (фото: Кіноріум)

"Ідеальні дні" - неспішна медитативна притча про споглядаючого, життєлюбного і мовчазного відлюдника, який живе тут і зараз, насолоджуючись культурними багатствами й тишею власного розуму.

Цікаво, що "Ідеальні дні" виросли з серії потенційних коротких метрів про японські хай-тек туалети, які Вендерс мав зняти на замовлення токійської влади.

Але тема фільму настільки захопила режисера, який завжди цінував японський побут і культуру, що він розвинув її до масштабів повного метру, створивши неперевершене кіно про старого японського аскета-прибиральника, що слухає музику, читає книжки, бачить сни та споглядає за вітром.

Велика іронія, здавалося б, а насправді ж, глибокий зміст - прихована у тому, що ця стрічка присвячена очищенню свідомості. Але саме про це, про «чисте існування» людини поза межами дратівних думок і збуджуючих пристрастей, і потрібно говорити у першу чергу.

Аналізуючи фільм - найбільшою помилкою стосовно стрічки Вендерса є надмірна снобська інтелектуалізація побаченого. Відверто, здавалося б, неконфліктні.

"Ідеальні дні" Вендерса насправді сповнені драми життя.Головний герой Хіраяма живе принципами "досконалої людини", сприймаючи щоденне існування з великою вдячністю і покірливістю. Але він не відсторонений від усього внутрішнього і зовнішнього монаха, якому начхати на життя і смерть. Хіраяма, у найкращому сенсі цього слова, насолоджується світом, відкриваючись його красі та переживаючи його біль.

Слухаючи Лу Ріда або «Kinks», читаючи Гайсміт чи Фолкнера, фотографуючи дерева та просто розглядаючись навколо, сміючись від побутової дрібниці та ридаючи від нереалізованого кохання, Хіраяма максимально ефективно реалізує свій людський потенціал. Його життя - єдино правильне, духовне. Він мовчить, щоб чути. Він дивиться, щоб побачити.

В чому особливість фільму "Ідеальні дні" (фото: Кіноріум)

Цей фільм виключно про духовність у мирському. Найважливіший епізод "Ідеальних днів" - саме ця гра, як відрізнити так звану реальність від так званого сновидіння. Хіраямі постійно сниться чорно-біле минуле і сторінки прочитаних книжок. Чого варта вся наша метушня? Хіраяма живе виключно важливим і саме завдяки цьому він залишається моральним прикладом для глядачів.

"Ідеальні дні"- це щирий фільм про щастя, якого сьогодні, в епоху постіронії та післяправда, дивлячись його, ви будете жити, по-справжньому жити, при цьому не покидаючи тенет ілюзії кінозалу. Але можливо саме це і поверне вас до справжнього буття", - говориться у рецензії.