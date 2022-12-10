Чому одні люди хворіють часто, а інші - рідко: лікар назвала причини
Взимку знижується імунітет і трапляється так, що деякі люди часто хворіють на інфекційні захворювання, а інші - дуже рідко. Однак, цьому є кілька важливих причин.
Про це розповіла інфекціоніст Анастасія Лішневська в Instagram.
Чому люди часто хворіють
Лікар назвала декілька причин, від яких залежить, чи захворіє людина після контакту з хворим або після вживання інфікованої їжі:
- Кількість вірусів та бактерій. Чим менше збудників потрапило в організм, тим вища ймовірність того, що симптоми не з'являться або буде легкий перебіг хвороби;
- Загальна резистентність організму. Це здатність імунної системи знешкоджувати або пригнічувати різні збудники інфекцій. На неї впливає спосіб життя, харчування та усунення дефіциту конкретних вітамінів;
- Щоб отримати здоровий імунітет, важливо виключити хронічні інфекції;
- Наявність специфічного імунітету. Можливо у тієї людини, яка була з вами, були специфічні антитіла до вірусу чи бактерії, тому вона й не захворіє.
Як покращити імунітет
Щоб покращити імунітет, то варто правильно харчуватись. Їжа повинна містити достатню кількість білків, ненасичених жирів, складних вуглеводів та вітамінів.
За словами лікаря, білок в організмі під впливом ферментів розщеплюється на амінокислоти. Останні - це будівельні блоки для формування імунних клітин, антитіл та цитокінів.
Білок міститься у рибі, м'ясі, яйці, сирі та горіхах.
Також для людини важливі жири, які утворюють сурфактант, що вистилає зсередини спеціальні утвори легень - альвеоли. Завдяки йому можливе дихання. Жири у харчуванні сприяють засвоєнню вітамінів А, Е, Д, К.
Насичені жири містять продукти: риба (жирні види), кокосова олія, горіхи, авокадо, оливки, нерафінована оливкова чи льняна олія.
До того ж лікар каже, що складні вуглеводи знижують запалення, створюють сприятливі умови для розмноження корисної мікрофлори. Для цього варто вживати цільні зерна, овочі, зелень, ягоди, горіхи та насіння.
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