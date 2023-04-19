Чому обов'язково потрібно вечеряти за 3-4 години до сну? З'явилася точна відповідь

Нічні гормони

Як пояснює фахівець, рекомендація вечеряти не пізніше ніж за 3-4 години до сну пов'язана з гормональною та травною системами нашого організму.

"Увечері в нас мають активізуватися "нічні гормони": мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби", - зазначає Федорова.

Вона додала, що правильна та збалансована робота цих гормонів можлива лише тоді, коли ми дотримуємося режиму харчування та режиму сну.

Циркадні ритми

Дієтолог підкреслює, що лягати спати ми повинні того ж дня, коли прокинулися. Тобто оптимальний період відходу до сну - 23:00.

"Згідно з циркадними ритмами, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00. Рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі, повинен плавно знизитися і нормалізувати рівень глюкози в крові", - зазначає Федорова.

Вона пояснила, що на формування харчової грудки потрібно 3-4 години, залежно від того, які продукти ви обрали на вечерю.

Тобто, якщо ви любите повечеряти щільно, то при відході до сну о 23:00 ваша остання трапеза повинна бути не пізніше 19:00. Якщо у вас в режимі легша вечеря, то не пізніше 20:00.

Крім того, багато фахівців рекомендують після вечері здійснити повільну прогулянку на свіжому повітрі - не менше 30 хвилин.