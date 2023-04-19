Чому обов'язково потрібно вечеряти за 3-4 години до сну? З'явилася точна відповідь

Лікарі та дієтологи рекомендують вечеряти не пізніше ніж за 3 годин до відходу до сну. Виявляється, це дуже важливо для нашого організму, а особливо – для гормональної та травної систем.
Чому потрібно вечеряти за 3-4 години до сну, пояснила дієтолог Марина Федорова на своїй сторінці в Instagram.
Як пояснює фахівець, рекомендація вечеряти не пізніше ніж за 3-4 години до сну пов'язана з гормональною та травною системами нашого організму.
"Увечері в нас мають активізуватися "нічні гормони": мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби", - зазначає Федорова.
Вона додала, що правильна та збалансована робота цих гормонів можлива лише тоді, коли ми дотримуємося режиму харчування та режиму сну.
Дієтолог підкреслює, що лягати спати ми повинні того ж дня, коли прокинулися. Тобто оптимальний період відходу до сну - 23:00.
"Згідно з циркадними ритмами, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00. Рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі, повинен плавно знизитися і нормалізувати рівень глюкози в крові", - зазначає Федорова.
Вона пояснила, що на формування харчової грудки потрібно 3-4 години, залежно від того, які продукти ви обрали на вечерю.
Тобто, якщо ви любите повечеряти щільно, то при відході до сну о 23:00 ваша остання трапеза повинна бути не пізніше 19:00. Якщо у вас в режимі легша вечеря, то не пізніше 20:00.
Крім того, багато фахівців рекомендують після вечері здійснити повільну прогулянку на свіжому повітрі - не менше 30 хвилин.
До речі, раніше ми писали про те, що названо 10 найкращих продуктів для схуднення.
А ще розповідали про те, які харчові навички після 50 років руйнують ваше тіло.