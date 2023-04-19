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Почему обязательно нужно ужинать за 3-4 часа до сна? Появился точный ответ

Почему обязательно нужно ужинать за 3-4 часа до сна (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Врачи и диетологи рекомендуют ужинать не менее за 3 часа до отхода ко сну. Оказывается, это очень важно для нашего организма, а в особенности - для гормональной и пищеварительной систем.

Почему нужно ужинать за 3-4 часа до сна, объяснила диетолог Марина Федорова на своей странице в Instagram.

Ночные гормоны

Как объясняет специалист, рекомендация ужинать не позже, чем за 3-4 часа до сна, связана с гормональной и пищеварительной системами нашего организма.

"В вечернее время у нас должны активизироваться "ночные гормоны": мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические потребности", - отмечает Федорова.

Она добавила, что правильная и сбалансированная работа этих гормонов возможна только тогда, когда мы придерживаемся режима питания и режима сна.

Циркадные ритмы

Диетолог подчеркивает, что ложиться спать мы должны в тот же день, когда проснулись. То есть, оптимальный период отхода ко сну - 23:00.

"Согласно циркадным ритмам, поджелудочная железа должна снижать свою активность не позже 21:00. Уровень инсулина, который выделился на последний прием пищи должен плавно снизиться и нормализовать уровень глюкозы в крови", - отмечает Федорова.

Она пояснила, что на формирование пищевой грудки необходимо 3-4 часа, в зависимости от того, какие продукты вы выбрали на ужин.

То есть, если вы любите поужинать плотно, то при отходе ко сну в 23:00, ваша последняя трапеза должна быть не позднее 19:00. Если у вас в режиме более легкий ужин, то не позже 20:00.

Кроме того, многие специалисты рекомендуют после ужина совершить неспешную прогулку на свежем воздухе - не менее 30 минут.

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