Чому німіють руки та ноги? Названа несподівана причина

Відчуття оніміння в руках чи ногах може бути не лише наслідком неправильної пози чи тимчасового здавлення нервів, але й сигналом серйозних проблем із здоров’ям.

Чому можуть німіти ноги та руки

Лікарі зазначають, що однією з несподіваних причин може бути дефіцит вітамінів, зокрема вітаміну B12.

Вітамін B12 і нервова система

Вітамін B12 відіграє ключову роль у підтримці здоров’я нервової системи. Його нестача може призводити до пошкодження нервових волокон, що викликає відчуття поколювання, оніміння або слабкості у кінцівках. Окрім того, дефіцит цього вітаміну може впливати на координацію рухів і навіть спричинити запаморочення.

Як визначити дефіцит?

Окрім оніміння, симптомами нестачі B12 можуть бути:

хронічна втома;

слабкість у м’язах;

проблеми з пам’яттю та концентрацією;

блідість шкіри або жовтяничний відтінок;

зміни настрою, включаючи депресію.

Інші можливі причини оніміння

Серед інших причин оніміння рук і ніг медики також називають:

поганий кровообіг , спричинений атеросклерозом або діабетом;

, спричинений атеросклерозом або діабетом; неврологічні захворювання , такі як розсіяний склероз чи синдром зап’ястного каналу;

, такі як розсіяний склероз чи синдром зап’ястного каналу; травми хребта або защемлення нервів.

Що робити при онімінні?

Якщо оніміння трапляється регулярно, варто звернутися до лікаря для обстеження. Лікар може порекомендувати аналізи крові, перевірку рівня вітамінів та комплексне обстеження нервової системи.

Для профілактики дефіциту вітаміну B12 рекомендується вживати продукти, багаті цим елементом, як-от м’ясо, яйця, молочні продукти, або приймати його у вигляді добавок після консультації зі спеціалістом.

Пам’ятайте: вчасно звернувшись до лікаря, ви можете уникнути серйозних ускладнень.