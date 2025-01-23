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Почему немеют руки и ноги? Названа неожиданная причина

Четверг 23 января 2025 15:30
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Почему немеют руки и ноги? Названа неожиданная причина Фото: Почему могут неметь ноги и руки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ощущение онемения в руках или ногах может быть не только следствием неправильной позы или временного сдавливания нервов, но и сигналом серьезных проблем со здоровьем.

О неожиданной причине таких симптомов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему могут неметь ноги и руки

Врачи отмечают, что одной из неожиданных причин может быть дефицит витаминов, в частности витамина B12.

Витамин B12 и нервная система

Витамин B12 играет ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы. Его недостаток может приводить к повреждению нервных волокон, что вызывает ощущение покалывания, онемения или слабости в конечностях. Кроме того, дефицит этого витамина может влиять на координацию движений и даже вызвать головокружение.

Как определить дефицит?

Кроме онемения, симптомами недостатка B12 могут быть:

  • хроническая усталость;
  • слабость в мышцах;
  • проблемы с памятью и концентрацией;
  • бледность кожи или желтушный оттенок;
  • изменения настроения, включая депрессию.

Другие возможные причины онемения

Среди других причин онемения рук и ног медики также называют:

  • плохое кровообращение, вызванное атеросклерозом или диабетом;
  • неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз или синдром запястного канала;
  • травмы позвоночника или защемление нервов.

Что делать при онемении?

Если онемение случается регулярно, следует обратиться к врачу для обследования. Врач может порекомендовать анализы крови, проверку уровня витаминов и комплексное обследование нервной системы.

Для профилактики дефицита витамина B12 рекомендуется употреблять продукты, богатые этим элементом, например мясо, яйца, молочные продукты, или принимать его в виде добавок после консультации со специалистом.

Помните: вовремя обратившись к врачу, вы можете избежать серьезных осложнений.

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В материале использованы источники - Health, Nature, Marca.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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