Почему немеют руки и ноги? Названа неожиданная причина
Ощущение онемения в руках или ногах может быть не только следствием неправильной позы или временного сдавливания нервов, но и сигналом серьезных проблем со здоровьем.
О неожиданной причине таких симптомов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Почему могут неметь ноги и руки
Врачи отмечают, что одной из неожиданных причин может быть дефицит витаминов, в частности витамина B12.
Витамин B12 и нервная система
Витамин B12 играет ключевую роль в поддержании здоровья нервной системы. Его недостаток может приводить к повреждению нервных волокон, что вызывает ощущение покалывания, онемения или слабости в конечностях. Кроме того, дефицит этого витамина может влиять на координацию движений и даже вызвать головокружение.
Как определить дефицит?
Кроме онемения, симптомами недостатка B12 могут быть:
- хроническая усталость;
- слабость в мышцах;
- проблемы с памятью и концентрацией;
- бледность кожи или желтушный оттенок;
- изменения настроения, включая депрессию.
Другие возможные причины онемения
Среди других причин онемения рук и ног медики также называют:
- плохое кровообращение, вызванное атеросклерозом или диабетом;
- неврологические заболевания, такие как рассеянный склероз или синдром запястного канала;
- травмы позвоночника или защемление нервов.
Что делать при онемении?
Если онемение случается регулярно, следует обратиться к врачу для обследования. Врач может порекомендовать анализы крови, проверку уровня витаминов и комплексное обследование нервной системы.
Для профилактики дефицита витамина B12 рекомендуется употреблять продукты, богатые этим элементом, например мясо, яйца, молочные продукты, или принимать его в виде добавок после консультации со специалистом.
Помните: вовремя обратившись к врачу, вы можете избежать серьезных осложнений.
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В материале использованы источники - Health, Nature, Marca.
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