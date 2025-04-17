Чому ніхто не користується телефонами на сонячних батареях: несподівані причини

Китайська компанія Infinix представила на виставці MWC 2025 кілька незвичайних концептуальних пристроїв. Один із них особливо виділився - смартфон із вбудованими сонячними батареями. Вони займають майже всю задню поверхню пристрою і можуть видавати до 2 Вт енергії в ідеальних умовах.

Це здається розумним рішенням, враховуючи, що навіть смартфони з найкращою автономністю працюють без підзарядки не більше двох днів. Однак жоден виробник поки що не випустив Android-смартфон із сонячною зарядкою.

Скільки енергії виробляють сонячні батареї?

Сонячна енергія є доступним і практично безкоштовним джерелом енергії в багатьох регіонах світу за наявності відповідного обладнання. Однак навіть найсучасніші сонячні панелі вловлюють лише близько чверті енергії, що падає на них.

У реальних умовах це приблизно 240 Вт на квадратний метр. Таким чином, панель розміром з Samsung Galaxy S25 Ultra зможе виробляти максимум близько 3 Вт.

Навіть при використанні високоефективних елементів концепт від Infinix видає не більше 2 Вт. Для порівняння, акумулятор ємністю 5 000 мА/год заряджатиметься від такого джерела понад дев'ять годин, і це за ідеальної ефективності. Навіть недорогі смартфони Samsung підтримують дротову зарядку потужністю 25 Вт.

Вбудована сонячна панель не може замінити ні дротову, ні бездротову зарядку. Вона здатна лише повільно поповнювати заряд у режимі очікування.

Ще один недолік - необхідність прямого сонячного світла для отримання максимальної потужності. У тіні така батарея практично не виробляє енергію, а під штучним освітленням може взагалі не працювати.

Існують панелі, адаптовані під приміщення, але вони дорогі і забезпечують мікровати потужності. Навіть кут падіння світла сильно впливає на ефективність. Тобто вбудована сонячна панель рідко заряджатиме смартфон на повній потужності.

Чому сонячні батареї - не найкраще рішення для смартфонів

Розміщення сонячної панелі на задній кришці смартфона викликає безліч компромісів. По-перше, для встановлення елементів виробнику доведеться або збільшити товщину пристрою, або зменшити акумулятор.

Також стає неможливим бездротове заряджання - сонячна панель заважатиме. Крім того, такі елементи крихкі, а їхній захист чохлом повністю зводить їхню користь нанівець.

Навіть якщо технічно всі складнощі будуть вирішені, залишати смартфон під прямими сонячними променями не варто. Високі температури шкодять акумулятору, і хоча нові технології підвищують стійкість до тепла, сучасні літій-іонні елементи погано переносять спеку. Довге перебування телефону на сонці майже гарантовано скорочує термін його служби.

Незважаючи на ці проблеми, деякі виробники все ж випускали сонячні телефони. У 1997 році Nokia представила модель 1610/1611 з опціональною батареєю на сонячних елементах. У 2009 році Samsung випустила E1107 і S7550, а LG - GD510 Pop. Усі вони мали вбудовані сонячні панелі на задній кришці.

Nokia 1611, Samsung E1107, Samsung S7550, LG GD510 (фото: Android Police)

Створити телефон, що заряджається від сонця, можливо. Однак відсутність продовження подібних моделей свідчить про слабкий інтерес з боку користувачів. Ідея була новою, але ефективність сонячної зарядки виявилася занадто низькою.

У смартфонів Samsung, наприклад, година зарядки на сонці забезпечувала лише 10 хвилин розмови. Функція слугувала скоріше як аварійне джерело енергії і не мала значення в повсякденній експлуатації.

Майбутнє сонячної енергії не в смартфонах

Сонячна енергія дійсно має безліч корисних застосувань, але інтеграція сонячних батарей у смартфони та інші компактні пристрої поки недоцільна. Технологія ще не досягла потрібного рівня. Компроміси великі, а вигода сумнівна.

Концепти на кшталт сонячного ноутбука від Lenovo мають більше шансів на успіх завдяки об'ємній площі поверхні і, відповідно, вищому виробленню енергії, хоча і до них варто ставитися з обережністю.

Хороша новина в тому, що акумулятори в смартфонах уже стали набагато кращими. Нові технології забезпечують високу щільність енергії, і деякі моделі на ринку вже використовують такі рішення.

Наприклад, OnePlus 13 оснащений батареєю з кремній-вуглецевою технологією ємністю 6 000 мА/год за товщини корпусу менше 9 мм. А для тих, хто все ще стурбований автономністю, на ринку доступні потужні зовнішні акумулятори.

Скриншот