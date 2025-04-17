Чому ніхто не користується телефонами на сонячних батареях: несподівані причини

Здавалося б, ідея геніальна - смартфон, який заряджається від сонячного світла, позбавляючи від розеток і павербанків. Такі пристрої дійсно існують і навіть демонструються на великих виставках. Але попри очевидні плюси, масового інтересу вони так і не викликали.
Про те, чому технологія, здатна змінити ринок, так і не прижилася, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Android Police, який висвітлює новини та огляди з Android.
Китайська компанія Infinix представила на виставці MWC 2025 кілька незвичайних концептуальних пристроїв. Один із них особливо виділився - смартфон із вбудованими сонячними батареями. Вони займають майже всю задню поверхню пристрою і можуть видавати до 2 Вт енергії в ідеальних умовах.
Це здається розумним рішенням, враховуючи, що навіть смартфони з найкращою автономністю працюють без підзарядки не більше двох днів. Однак жоден виробник поки що не випустив Android-смартфон із сонячною зарядкою.
Сонячна енергія є доступним і практично безкоштовним джерелом енергії в багатьох регіонах світу за наявності відповідного обладнання. Однак навіть найсучасніші сонячні панелі вловлюють лише близько чверті енергії, що падає на них.
У реальних умовах це приблизно 240 Вт на квадратний метр. Таким чином, панель розміром з Samsung Galaxy S25 Ultra зможе виробляти максимум близько 3 Вт.
Навіть при використанні високоефективних елементів концепт від Infinix видає не більше 2 Вт. Для порівняння, акумулятор ємністю 5 000 мА/год заряджатиметься від такого джерела понад дев'ять годин, і це за ідеальної ефективності. Навіть недорогі смартфони Samsung підтримують дротову зарядку потужністю 25 Вт.
Вбудована сонячна панель не може замінити ні дротову, ні бездротову зарядку. Вона здатна лише повільно поповнювати заряд у режимі очікування.
Ще один недолік - необхідність прямого сонячного світла для отримання максимальної потужності. У тіні така батарея практично не виробляє енергію, а під штучним освітленням може взагалі не працювати.
Існують панелі, адаптовані під приміщення, але вони дорогі і забезпечують мікровати потужності. Навіть кут падіння світла сильно впливає на ефективність. Тобто вбудована сонячна панель рідко заряджатиме смартфон на повній потужності.
Розміщення сонячної панелі на задній кришці смартфона викликає безліч компромісів. По-перше, для встановлення елементів виробнику доведеться або збільшити товщину пристрою, або зменшити акумулятор.
Також стає неможливим бездротове заряджання - сонячна панель заважатиме. Крім того, такі елементи крихкі, а їхній захист чохлом повністю зводить їхню користь нанівець.
Навіть якщо технічно всі складнощі будуть вирішені, залишати смартфон під прямими сонячними променями не варто. Високі температури шкодять акумулятору, і хоча нові технології підвищують стійкість до тепла, сучасні літій-іонні елементи погано переносять спеку. Довге перебування телефону на сонці майже гарантовано скорочує термін його служби.
Незважаючи на ці проблеми, деякі виробники все ж випускали сонячні телефони. У 1997 році Nokia представила модель 1610/1611 з опціональною батареєю на сонячних елементах. У 2009 році Samsung випустила E1107 і S7550, а LG - GD510 Pop. Усі вони мали вбудовані сонячні панелі на задній кришці.
Створити телефон, що заряджається від сонця, можливо. Однак відсутність продовження подібних моделей свідчить про слабкий інтерес з боку користувачів. Ідея була новою, але ефективність сонячної зарядки виявилася занадто низькою.
У смартфонів Samsung, наприклад, година зарядки на сонці забезпечувала лише 10 хвилин розмови. Функція слугувала скоріше як аварійне джерело енергії і не мала значення в повсякденній експлуатації.
Сонячна енергія дійсно має безліч корисних застосувань, але інтеграція сонячних батарей у смартфони та інші компактні пристрої поки недоцільна. Технологія ще не досягла потрібного рівня. Компроміси великі, а вигода сумнівна.
Концепти на кшталт сонячного ноутбука від Lenovo мають більше шансів на успіх завдяки об'ємній площі поверхні і, відповідно, вищому виробленню енергії, хоча і до них варто ставитися з обережністю.
Хороша новина в тому, що акумулятори в смартфонах уже стали набагато кращими. Нові технології забезпечують високу щільність енергії, і деякі моделі на ринку вже використовують такі рішення.
Наприклад, OnePlus 13 оснащений батареєю з кремній-вуглецевою технологією ємністю 6 000 мА/год за товщини корпусу менше 9 мм. А для тих, хто все ще стурбований автономністю, на ринку доступні потужні зовнішні акумулятори.