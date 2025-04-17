Почему никто не пользуется телефонами на солнечных батареях: неожиданные причины

Китайская компания Infinix представила на выставке MWC 2025 несколько необычных концептуальных устройств. Одно из них особенно выделилось - смартфон со встроенными солнечными батареями. Они занимают почти всю заднюю поверхность устройства и могут выдавать до 2 Вт энергии в идеальных условиях.

Это кажется разумным решением, учитывая, что даже смартфоны с лучшей автономностью работают без подзарядки не более двух дней. Однако ни один производитель пока не выпустил Android-смартфон с солнечной зарядкой.

Сколько энергии вырабатывают солнечные батареи?

Солнечная энергия является доступным и практически бесплатным источником энергии во многих регионах мира при наличии соответствующего оборудования. Однако даже самые современные солнечные панели улавливают лишь около четверти падающей на них энергии.

В реальных условиях это примерно 240 Вт на квадратный метр. Таким образом, панель размером с Samsung Galaxy S25 Ultra сможет вырабатывать максимум около 3 Вт.

Даже при использовании высокоэффективных элементов концепт от Infinix выдает не более 2 Вт. Для сравнения, аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч будет заряжаться от такого источника более девяти часов, и это при идеальной эффективности. Даже недорогие смартфоны Samsung поддерживают проводную зарядку мощностью 25 Вт.

Встроенная солнечная панель не может заменить ни проводную, ни беспроводную зарядку. Она способна лишь медленно пополнять заряд в режиме ожидания.

Еще один недостаток - необходимость прямого солнечного света для получения максимальной мощности. В тени такая батарея практически не вырабатывает энергию, а под искусственным освещением может вообще не работать.

Существуют панели, адаптированные под помещение, но они дорогие и обеспечивают микроватты мощности. Даже угол падения света сильно влияет на эффективность. То есть встроенная солнечная панель редко будет заряжать смартфон на полной мощности.

Почему солнечные батареи - не лучшее решение для смартфонов

Размещение солнечной панели на задней крышке смартфона вызывает множество компромиссов. Во-первых, для установки элементов производителю придется либо увеличить толщину устройства, либо уменьшить аккумулятор.

Также становится невозможной беспроводная зарядка - солнечная панель будет мешать. Кроме того, такие элементы хрупкие, а их защита чехлом полностью сводит их пользу на нет.

Даже если технически все сложности будут решены, оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами не стоит. Высокие температуры вредят аккумулятору, и хотя новые технологии повышают устойчивость к теплу, современные литий-ионные элементы плохо переносят жару. Долгое нахождение телефона на солнце почти гарантированно сокращает срок его службы.

Несмотря на эти проблемы, некоторые производители все же выпускали солнечные телефоны. В 1997 году Nokia представила модель 1610/1611 с опциональной батареей на солнечных элементах. В 2009 году Samsung выпустила E1107 и S7550, а LG - GD510 Pop. Все они имели встроенные солнечные панели на задней крышке.

Nokia 1611, Samsung E1107, Samsung S7550, LG GD510 (фото: Android Police)

Создать телефон, заряжающийся от солнца, возможно. Однако отсутствие продолжения подобных моделей говорит о слабом интересе со стороны пользователей. Идея была новой, но эффективность солнечной зарядки оказалась слишком низкой.

У смартфонов Samsung, например, час зарядки на солнце обеспечивал лишь 10 минут разговора. Функция служила скорее как аварийный источник энергии и не имела значения в повседневной эксплуатации.

Будущее солнечной энергии не в смартфонах

Солнечная энергия действительно имеет множество полезных применений, но интеграция солнечных батарей в смартфоны и другие компактные устройства пока нецелесообразна. Технология еще не достигла нужного уровня. Компромиссы велики, а выгода сомнительна.

Концепты вроде солнечного ноутбука от Lenovo имеют больше шансов на успех благодаря объемной площади поверхности и, соответственно, более высокой выработке энергии, хотя и к ним стоит относиться с осторожностью.

Хорошая новость в том, что аккумуляторы в смартфонах уже стали гораздо лучше. Новые технологии обеспечивают высокую плотность энергии, и некоторые модели на рынке уже используют такие решения.

Например, OnePlus 13 оснащен батареей с кремний-углеродной технологией емкостью 6 000 мА/ч при толщине корпуса менее 9 мм. А для тех, кто все еще обеспокоен автономностью, на рынке доступны мощные внешние аккумуляторы.

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