Чому нещасливі пари не розлучаються: деякі з цих 7 причин вас здивують

Ознаки нещасливої пари

Перепади настрою та зниження енергії. Відсутність задоволення від стосунків впливає на емоційний стан та енергію людини. Звичайні ознаки - коливання настрою, дратівливість, смуток, апатія. Люди відчувають постійну втому, втрату інтересу до звичних справ.

Занурення у віртуальний світ

Цифровий світ нерідко стає зоною втечі від реальних проблем. Такі люди надмірно занурюються у смартфони, соціальні мережі або ігри, щоб уникнути хворобливих емоцій та питань, які потребують вирішення.

Оборонна поведінка та уникнення проблем

Коли у стосунках криза, людина може реагувати на спробу обговорити проблему з обороною, захищаючись, ніби її атакують. Або навпаки - проблеми повністю ігноруються, а обговорення уникається. І це лише посилює напругу.

Приховані образи

Образи роз'їдають стосунки, як іржа. Невідпрацьовані конфлікти та розчарування можуть накопичуватися всередині та проявлятися у дрібницях: закочування очей, різкі коментарі, важкі зітхання. Це все говорить про глибоке незадоволення.

Пошук емоційної підтримки на стороні

При відірваності від партнера, людина починає шукати емоційну підтримку в інших місцях: у друзів, в сім'ї, навіть у колег. Коли замість партнера люди діляться своїми переживаннями з кимось, це вказує на серйозний дефіцит емоційної близькості у стосунках.

Уникнення спілкування

Коли пара перестає спілкуватися відверто - це тривожний знак. Люди можуть уникати обговорення своїх почуттів, замовчуючи важливі питання, а це веде до зростання непорозуміння. Відсутність спілкування створює певний бар'єр, який партнерам все важче буде подолати.

Інша реальність

Нещасливі стосунки часто штовхають людей до пошуку іншого захоплення в житті. Це може бути надмірне захоплення роботою, алкоголем або іншими способами уникнути реальності. Постійне бажання "бути зайнятим" або "уникати дому" - це ознака, що людина намагається втекти від своїх внутрішніх проблем.

Чому нещасні пари не розлучаються

Нещодавнє дослідження показало, що близько 30% пар вважають розлучення неприйнятним за будь-яких обставин. Причин, чому люди вирішують залишитися разом, багато - від фінансових причин до релігійного тиску та страху перед тим, як може змінитися життя без партнера. Але перебування у негативному шлюбі також має негативні наслідки.

Заради дітей

Поширеним твердженням про те, чому люди залишаються в нещасливому шлюбі, є те, що вони залишаються разом заради дітей. Поширена помилка полягає в тому, що дітям буде краще, якщо двоє нещасних людей будуть залишатися разом.

"Діти сприйнятливі й зможуть побачити розбрат між батьками. У довгостроковій перспективі є ризик піддати їх нездоровій динаміці стосунків і це завдасть їм більше шкоди, ніж розлучення", - пояснює соціальний працівник Меггі Мартінес.

Страх заподіяти біль

Ще один поширений страх перед розлученням або припиненням стосунків - це заподіяти біль своєму партнеру. Дослідження показують, що люди часто мотивовані залишатися у відносно незадовільних стосунках заради свого партнера, а не ставити свої інтереси на перше місце. Це може ускладнити процес, бо ще більше його затягне.

Релігійні переконання

Подружжя може залишатися в нещасливому шлюбі, якщо вважає ідею розлучення клеймом або відмовляється визнавати концепцію розлучення з релігійних міркувань. Буває так, що людина попри фізичне та емоційне насильство з боку партнера протягом десятиліть, бореться за те, щоб залишитися у шлюбі з релігійних та культурних причин.

Страх осуду

Крім релігії, людей часто хвилює те, що про розлучення можуть подумати друзі, родина та колеги. Це страх засудження і критики з боку оточення.

"Пам1ятайте, що ваша безпека та щастя понад усе. Якщо у вас виникають труднощі з тим, що можуть подумати інші люди, для вас корисним може бути поговорити з професіоналом", - каже Мартінес.

Фінансові причини

Якщо залишити осторонь витрати на сам процес, у багатьох випадках розлучення вплине на спосіб життя та рівень обидвох партнерів, оскільки буде мінятися дохід сім'ї, будуть окремі будинки замість одного. Комусь з подружжя, хто відмовився від кар'єри або заробляв небагато - доведеться повернутися на роботу або її змінити. Це викликає значні страхи, які змушують терпіти нещасливі стосунки.

Почуття ідентичності

Ті, хто у стосунках перебував протягом тривалого часу, можуть відчувати невпевненість у тому, як "бути", коли вони не у стосунках. Бо шлюб або тривалі стосунки часто відіграють важливу роль у нашому усвідомленні того, ким ми є.

Бути дівчиною, дружиною, чоловіком, хлопцем або партнером є великою частиною нашої особистості. Коли ми більше не перебуваємо у стосунках, ми можемо почуватися розгубленими та невпевненими у собі.

"Коли ви були з кимось протягом тривалого часу, ваше самопочуття може стати заплутаним у стосунках і з вашим партнером. Може бути страшно відокремитися від цього", - підкреслює соціальний психолог.

Це може бути досить страшним відчуттям, яке, здається, впливає на міркування багатьох людей про те, щоб залишатися зі своїм поточним партнером, попри невдоволення.

Страх невідомого

Нарешті, одна з найбільших, і можливо, найстрашніших причин, чому так багато нещасливих пар залишається разом, полягає в страху перед тим, що може статися, що вони почуватимуть або як усе буде, якщо вони зважаться на розлучення. Страшною перспективою є не тільки сам процес розлучення, але й час після нього.

"Чи я знайду кого-небудь іншого?", "Як я впораюся сам?", "Чи не краще просто залишатися разом?" - саме таки думки виникають у тих, хто розмірковує над розлученням.