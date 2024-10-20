Почему несчастливые пары не разводятся: некоторые из этих 7 причин вас удивят

Признаки несчастливой пары

Перепады настроения и понижения энергии. Отсутствие удовлетворения отношений влияет на эмоциональное состояние и энергию человека. Обычные признаки - колебания настроения, раздражительность, уныние, апатия. Люди испытывают постоянную усталость, утрату интереса к привычным делам.

Погружение в виртуальный мир

Цифровой мир нередко становится зоной бегства от реальных проблем. Такие люди чрезмерно погружаются в смартфоны, социальные сети или игры во избежание болезненных эмоций и вопросов, требующих решения.

Оборонное поведение и избегание проблем

Когда в отношениях кризис, человек может реагировать на попытку обсудить проблему с обороной, защищаясь, будто ее атакуют. Или наоборот - проблемы полностью игнорируются, а обсуждение избегается. И это только усиливает напряжение.

Скрытые образы

Образы разъедают отношения как ржавчина. Неотработанные конфликты и разочарования могут накапливаться внутри и проявляться в мелочах: закатывание глаз, резкие комментарии, тяжелые вздохи. Это все говорит о глубоком недовольстве.

Поиск эмоциональной поддержки на стороне

При оторванности от партнера человек начинает искать эмоциональную поддержку в других местах: у друзей, в семье, даже у коллег. Когда вместо партнера люди делятся своими переживаниями с кем-либо, это указывает на серьезный дефицит эмоциональной близости в отношениях.

Избегание общения

Когда пара перестает общаться откровенно - это тревожный знак. Люди могут избегать обсуждения своих чувств, умалчивая о важных вопросах, а это ведет к росту недоразумения. Отсутствие общения создает определенный барьер, который партнерам все труднее преодолеть.

Другая реальность

Несчастливые отношения часто толкают людей к поиску другого увлечения в жизни. Это может быть чрезмерное увлечение работой, алкоголем или другими способами избежать реальности. Постоянное желание "быть занятым" или "избегать дома" - это признак, что человек пытается убежать от своих внутренних проблем.

Почему несчастные пары не разводятся

Недавнее исследование показало, что около 30% пар считают развод неприемлемым при любых обстоятельствах. Причин, почему люди решают остаться вместе, много - от финансовых причин до религиозного давления и страха перед тем, как может измениться жизнь без партнера. Но пребывание в отрицательном браке тоже имеет отрицательные последствия.

Ради детей

Распространенное утверждение о том, почему люди остаются в несчастливом браке, является то, что они остаются вместе ради детей. Распространенное заблуждение состоит в том, что детям будет лучше, если двое несчастных людей будут оставаться вместе.

"Дети восприимчивы и смогут увидеть раздор между родителями. В долгосрочной перспективе есть риск подвергнуть их нездоровой динамике отношений и это нанесет им больше вреда, чем развод", - объясняет социальный работник Мэгги Мартинес.

Страх причинить боль

Еще один распространенный страх перед разводом или прекращением отношений - это причинить боль своему партнеру. Исследования показывают, что люди часто мотивированы оставаться в относительно неудовлетворительных отношениях ради своего партнера, а не ставить свои интересы во главу угла. Это может усложнить процесс, потому что еще больше его затянет.

Религиозные убеждения

Супруги могут оставаться в несчастливом браке, если считают идею развода клеймом или отказываются признавать концепцию развода по религиозным соображениям. Бывает так, что, несмотря на физическое и эмоциональное насилие со стороны партнера на протяжении десятилетий, борется за то, чтобы остаться в браке по религиозным и культурным причинам.

Страх осуждения

Кроме религии людей часто волнует то, что о разводе могут подумать друзья, семья и коллеги. Это страх осуждения и критики со стороны окружающих.

"Помните, что ваша безопасность и счастье превыше всего. Если у вас возникают трудности с тем, что могут подумать другие люди, вам полезным может быть поговорить с профессионалом", - говорит Мартинес.

Финансовые причины

Если оставить в стороне расходы на сам процесс, во многих случаях развод повлияет на образ жизни и уровень обоих партнеров, поскольку будет меняться доход семьи, будут отдельные дома вместо одного. Кому-то из супругов, кто отказался от карьеры или зарабатывал немного - придется вернуться на работу или ее сменить. Это вызывает значительные страхи, заставляющие терпеть несчастливые отношения.

Чувство идентичности

Те, кто находился в течение длительного времени, могут чувствовать неуверенность в том, как "быть", когда они не в отношениях. Ибо брак или длительные отношения часто играют важную роль в нашем осознании того, кем мы являемся.

Быть девушкой, женой, мужем, парнем или партнером является большой частью нашей личности. Когда мы больше не находимся в отношениях, мы можем чувствовать себя растерянными и неуверенными в себе.

"Когда вы были с кем-нибудь в течение длительного времени, ваше самочувствие может стать запутанным в отношениях и с вашим партнером. Может быть страшно отделиться от этого", - подчеркивает социальный психолог.

Это может быть довольно страшным ощущением, которое, кажется, влияет на размышления многих людей о том, чтобы оставаться со своим текущим партнером, несмотря на недовольство.

Страх неизвестного

Наконец, одна из самых больших и, возможно, самых страшных причин, почему так много несчастливых пар остается вместе, заключается в страхе перед тем, что может случиться, что они будут чувствовать или как все будет, если они решаться на развод. Страшной перспективой является не только процесс развода, но и время после него.

"Найду ли я кого-нибудь другого?", "Как я справлюсь сам?", "Не лучше ли просто оставаться вместе?" - именно такие мысли возникают у тех, кто размышляет над разводом.