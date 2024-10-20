Почему несчастливые пары не разводятся: некоторые из этих 7 причин вас удивят

Несчастливую пара заметить нетрудно. У таких людей сразу видно, что у них в отношениях что-то не так. Но они продолжают быть вместе и о разводе речи не идет. И причин для этого достаточно много, а о некоторых из них вы даже не догадываетесь.
Какие признаки есть у несчастливых пар и почему они не разводятся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marriage.
Перепады настроения и понижения энергии. Отсутствие удовлетворения отношений влияет на эмоциональное состояние и энергию человека. Обычные признаки - колебания настроения, раздражительность, уныние, апатия. Люди испытывают постоянную усталость, утрату интереса к привычным делам.
Погружение в виртуальный мир
Цифровой мир нередко становится зоной бегства от реальных проблем. Такие люди чрезмерно погружаются в смартфоны, социальные сети или игры во избежание болезненных эмоций и вопросов, требующих решения.
Оборонное поведение и избегание проблем
Когда в отношениях кризис, человек может реагировать на попытку обсудить проблему с обороной, защищаясь, будто ее атакуют. Или наоборот - проблемы полностью игнорируются, а обсуждение избегается. И это только усиливает напряжение.
Скрытые образы
Образы разъедают отношения как ржавчина. Неотработанные конфликты и разочарования могут накапливаться внутри и проявляться в мелочах: закатывание глаз, резкие комментарии, тяжелые вздохи. Это все говорит о глубоком недовольстве.
Поиск эмоциональной поддержки на стороне
При оторванности от партнера человек начинает искать эмоциональную поддержку в других местах: у друзей, в семье, даже у коллег. Когда вместо партнера люди делятся своими переживаниями с кем-либо, это указывает на серьезный дефицит эмоциональной близости в отношениях.
Избегание общения
Когда пара перестает общаться откровенно - это тревожный знак. Люди могут избегать обсуждения своих чувств, умалчивая о важных вопросах, а это ведет к росту недоразумения. Отсутствие общения создает определенный барьер, который партнерам все труднее преодолеть.
Другая реальность
Несчастливые отношения часто толкают людей к поиску другого увлечения в жизни. Это может быть чрезмерное увлечение работой, алкоголем или другими способами избежать реальности. Постоянное желание "быть занятым" или "избегать дома" - это признак, что человек пытается убежать от своих внутренних проблем.
Недавнее исследование показало, что около 30% пар считают развод неприемлемым при любых обстоятельствах. Причин, почему люди решают остаться вместе, много - от финансовых причин до религиозного давления и страха перед тем, как может измениться жизнь без партнера. Но пребывание в отрицательном браке тоже имеет отрицательные последствия.
Ради детей
Распространенное утверждение о том, почему люди остаются в несчастливом браке, является то, что они остаются вместе ради детей. Распространенное заблуждение состоит в том, что детям будет лучше, если двое несчастных людей будут оставаться вместе.
"Дети восприимчивы и смогут увидеть раздор между родителями. В долгосрочной перспективе есть риск подвергнуть их нездоровой динамике отношений и это нанесет им больше вреда, чем развод", - объясняет социальный работник Мэгги Мартинес.
Страх причинить боль
Еще один распространенный страх перед разводом или прекращением отношений - это причинить боль своему партнеру. Исследования показывают, что люди часто мотивированы оставаться в относительно неудовлетворительных отношениях ради своего партнера, а не ставить свои интересы во главу угла. Это может усложнить процесс, потому что еще больше его затянет.
Религиозные убеждения
Супруги могут оставаться в несчастливом браке, если считают идею развода клеймом или отказываются признавать концепцию развода по религиозным соображениям. Бывает так, что, несмотря на физическое и эмоциональное насилие со стороны партнера на протяжении десятилетий, борется за то, чтобы остаться в браке по религиозным и культурным причинам.
Страх осуждения
Кроме религии людей часто волнует то, что о разводе могут подумать друзья, семья и коллеги. Это страх осуждения и критики со стороны окружающих.
"Помните, что ваша безопасность и счастье превыше всего. Если у вас возникают трудности с тем, что могут подумать другие люди, вам полезным может быть поговорить с профессионалом", - говорит Мартинес.
Финансовые причины
Если оставить в стороне расходы на сам процесс, во многих случаях развод повлияет на образ жизни и уровень обоих партнеров, поскольку будет меняться доход семьи, будут отдельные дома вместо одного. Кому-то из супругов, кто отказался от карьеры или зарабатывал немного - придется вернуться на работу или ее сменить. Это вызывает значительные страхи, заставляющие терпеть несчастливые отношения.
Чувство идентичности
Те, кто находился в течение длительного времени, могут чувствовать неуверенность в том, как "быть", когда они не в отношениях. Ибо брак или длительные отношения часто играют важную роль в нашем осознании того, кем мы являемся.
Быть девушкой, женой, мужем, парнем или партнером является большой частью нашей личности. Когда мы больше не находимся в отношениях, мы можем чувствовать себя растерянными и неуверенными в себе.
"Когда вы были с кем-нибудь в течение длительного времени, ваше самочувствие может стать запутанным в отношениях и с вашим партнером. Может быть страшно отделиться от этого", - подчеркивает социальный психолог.
Это может быть довольно страшным ощущением, которое, кажется, влияет на размышления многих людей о том, чтобы оставаться со своим текущим партнером, несмотря на недовольство.
Страх неизвестного
Наконец, одна из самых больших и, возможно, самых страшных причин, почему так много несчастливых пар остается вместе, заключается в страхе перед тем, что может случиться, что они будут чувствовать или как все будет, если они решаться на развод. Страшной перспективой является не только процесс развода, но и время после него.
"Найду ли я кого-нибудь другого?", "Как я справлюсь сам?", "Не лучше ли просто оставаться вместе?" - именно такие мысли возникают у тех, кто размышляет над разводом.
Раньше мы писали о том, какое поведение партнера должно вас насторожить - оно имеет признаки манипуляций.
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