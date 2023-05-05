Чому насправді руйнуються шлюби і як вберегти стосунки: проста формула

У довготривалому шлюбі чи стосунках рано чи пізно настає момент пересичення, який називають "подружньою нудьгою". В цей час важливо правильно будувати взаємини заради їх збереження.

Що таке "подружня нудьга"?

Подружня нудьга в одних відносинах стає звичкою, для когось трагедією і приводом шукати в собі (і в партнері) проблеми, а когось штовхає вперед. Що ж це таке?

По-перше - це нудьга в сексі

Це коли знижується кількість сексу в парі та зникають будь-які сексуальні взаємодії один з одним: загравання, поцілунки, обійми, флірт, натяки і т. д. Загалом усе те, що у вашій парі "віяло еротизмом і приводило до сексу.

Крім того знижується якість сексу. Це приблизно про те, коли ви після сексу думаєте про те, що краще його взагалі і не було б, ніж такий, який був зараз.

По-друге - це зниження якості відносин

Сюди можна віднести визначення: "ми стали чужими людьми", "ми вже як брат із сестрою" і все в цьому дусі.

Як вибратися з "подружньої нудьги"

Щоб вибратися з цього стану, парі доведеться багато чого зробити разом. Зокрема, буквально доведеться будувати романтичні відносини заново.

Вам доведеться шукати спільні точки дотику, які взагалі ніяк не стосуються сексу. Мова йде про спільний час разом: прогулянки, походи, подорожі, вечори за переглядом фільмів тощо.

Ну і, звичайно, один із важливих аспектів - це вивчення своєї сексуальності. І сексуальності партнера. Тут теж доводиться шукати, пробувати і знову вчитися: експериментувати, фантазувати і втілювати задумане в життя.

Головне: зрозуміти, щоб бездіяльність призведе до того, що стосунки зруйнуються, і саме собою все не вирішиться.