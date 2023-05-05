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Почему на самом деле разваливаются браки и как уберечь отношения: простая формула

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Пятница 05 мая 2023 22:22
Почему на самом деле разваливаются браки и как уберечь отношения: простая формула Почему разрушаются браки (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В долгосрочном браке или отношениях рано или поздно наступает момент пресыщения, который называют "супружеской скукой". В это время важно правильно строить взаимоотношения ради их сохранения.

Об этом пишет Telegram-канал об отношениях.

Что такое "супружеская скука"?

Супружеская скука в одних отношениях становится привычкой, для кого-то трагедией и поводом искать в себе (и в партнере) проблемы, а кого-то толкает вперед. Что это такое?

  • Во-первых - это скука в сексе

Это когда снижается количество секса в паре и исчезают любые сексуальные взаимодействия друг с другом: заигрывание, поцелуи, объятия, флирт, намеки и т. д. В общем, все то, что в вашей паре "веяло" эротизмом и приводило к сексу.

Кроме того, снижается качество секса. Это примерно о том, когда вы после секса думаете о том, что лучше его вообще и не было бы.ю чем такой, какой был сейчас.

  • Во-вторых - это снижение качества отношений

Сюда можно отнести определение: "мы стали чужими людьми", "мы уже как брат с сестрой" и все в этом духе.

Как выбраться из "супружеской скуки"

Чтобы выбраться из этого состояния, паре придется многое сделать вместе. В частности, буквально придется строить романтические отношения заново.

Вам придется искать точки соприкосновения, вообще никак не касающиеся секса. Речь идет об общем времени вместе: прогулки, походы, путешествия, вечера за просмотром фильмов и т. д.

Ну и, конечно, один из важных аспектов - это изучение своей сексуальности. И сексуальности партнера. Здесь тоже приходится искать, пробовать и снова учиться: экспериментировать, фантазировать и претворять задуманное в жизнь.

Главное: понять, чтобы бездействие приведет к тому, что отношения разрушатся, и само по себе все не решится.

Раньше мы писали о том, чего женщинам больше не хватает в сексе.

Также узнайте о шести нетипичных причинах, которые ежедневно разрушают ваши отношения.

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