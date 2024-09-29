Почему невесту принято переносить через порог дома и другие суеверия о свадьбе

Свадебные суеверия – это старинные традиции и верования, связанные с заключением брака в разных культурах. Многие невесты соблюдают эти суеверия, чтобы избежать неприятностей и обеспечить счастливую жизнь вместе.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из пяти суеверий о свадьбах, в которые до сих пор верят люди.

Ношение вуали

Традиция ношения вуали на свадьбе имеет древние корни и ведет начало еще со времен Древнего Рима. Вуаль служила не только декоративным элементом, но и выполняла немаловажную защитную функцию.

Невеста одевала плотную, почти непрозрачную ткань, направляясь к алтарю, считая, что это поможет скрыть ее от завистливых злых духов, которые могли нанести вред или разрушить ее будущее счастье. Вуаль также символизировала скромность и чистоту невесты, и этот обычай со временем распространился на многие другие культуры и сохранился до наших дней.

Не видеть друг друга до свадьбы

Суеверие о том, что жених и невеста не должны видеть друг друга перед свадьбой, происходит из времен, когда браки заключались по договоренности. Считалось, что если молодожены встретятся к церемонии, это может дать им возможность передумать и отменить свадьбу.

Но в современном мире этот обычай равномерно теряет свое значение. Многие пары не только встречаются перед церемонией, но и организуют совместные фотосессии, считая это романтическим началом своего свадебного дня.

Ножи как свадебные подарки

Согласно фольклорным верованиям, дарить ножи на свадьбу считается плохой приметой, поскольку они символизируют разрыв отношений или ссоры.

Чтобы избежать этой отрицательной энергии, если ножи все же есть в реестре подарков, невесты могут "купить" их у дарителя, символически отдав копейку. Это превращает подарок в покупку, снимая с него отрицательное значение.

Перенос невесты через порог

Обычай переносить невесту через порог берет свое начало в средневековой Европе. Тогда считалось, что невеста может быть легко подвержена влиянию злых духов, которые могут войти через подошвы ее обуви.

Чтобы защитить новоиспеченную жену от этой опасности, жених нес ее на руках через порог их нового дома, символически оберегая ее от негативной энергии.

Паук на свадебном платье

Найти паука на своем свадебном платье может казаться ужасом для многих невест, но по английским поверьям это считается хорошим знаком.

Считается, что это маленькое существо приносит удачу и богатство в новую семью, и его появление на платье сулит счастливую и богатую супружескую жизнь.

Использование фамилии мужа к свадьбе

Существует поверье, что использование фамилии мужчины к свадьбе может принести неудачу или даже повлечь за собой отмену самой свадьбы. Согласно предрассудкам, невеста "испытывает судьбу", когда пишет новую фамилию или монограмму до официального заключения брака.