Чому вам можуть не дати субсидію: названо причини

Причини відмови в наданні субсидії

Площа житла перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирних будинках і 230 - для приватних будинків. До винятків належать дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, багатодітні сім'ї, а також сім'ї з трьома чи більше дітьми та особи з інвалідністю, які користуються візками.

Якщо хоча б одна особа у домогосподарстві володіє транспортним засобом, який був випущений менш як п'ять років тому, або якщо є більше одного транспортного засобу, що були випущені менше ніж 15 років тому.

Сюди не враховуються транспортні засоби, які коштують не більше чотирьох розмірів мінімальної зарплати, отримані безкоштовно чи придбані за пільговими умовами.

Житлова субсидія не надається, якщо в сім'ї є дорослі особи, які досягли 18 років на початок періоду, за який розглядаються доходи для призначення субсидії. У цей період вони відповідають одній з таких умов:

не мають доходів, які враховуються при призначенні субсидії

середньомісячний сукупний дохід цих осіб менше, ніж розмір мінімальної зарплати на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії

не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі не менше мінімального протягом трьох місяців протягом цього періоду, крім випадків, коли є борги роботодавця

перебували за кордоном більше ніж 60 днів, крім службових відряджень, лікування, навчання чи догляду за дитиною до трьох років, перебування за кордоном під час воєнного стану в Україні і два місяці після його закінчення

Житлова субсидія не надається, якщо протягом року перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, будь-хто з членів домогосподарства або членів сім'ї домогосподарства безпосередньо виконав операції на суму, що перевищує 50 000 гривень.

Ця норма не застосовується, коли громадяни продають свою єдину квартиру чи будинок і протягом шести місяців після продажу купують іншу квартиру чи будинок, який стає їх єдиним місцем проживання.

Житлова субсидія може бути припинена, якщо громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу чи не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

Допомога також не призначається, якщо у складі домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів протягом понад трьох місяців.

Житлова субсидія не надається, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім'ї особи зі складу домогосподарства має власність на більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок).

Субсидію також не призначать, якщо будь-хто зі складу домогосподарства має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 000 гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 000 гривень.

Куди звертатися, якщо ваші права порушили

За отриманням інформації з будь-яких питань, пов'язаних з призначенням житлової субсидії, одержувачі можуть звертатися до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення.

Якщо ж вам потрібна інформація про спожиті послуги, нараховані суми за послуги, розмір заборгованості чи переплати, звертайтеся до управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг.

У випадку, якщо суперечка вимагає рішення суду, потрібно йти до адміністративних судів.