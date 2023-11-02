UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Чому не можна змінити це все?" Дружина загиблого військового ЗСУ зворушила мережу постом

Дружина загиблого військового зворушила мережу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Дружина загиблого захисника України Михайла Чумаченка опублікувала у мережі зворушливий пост. Вона розповіла, як проживала перші дні після втрати коханого та як намагається повернутися до нормального життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост дружини Катерина Чижик у Facebook.

Що було найважчим для жінки

За словами Катерини, після втрати чоловіка, найважчими для неї були ночі. Все тому, що перші 10 днів після загибелі чоловіка вона не спала зовсім.

"Ночі є важким випробуванням під час проживання горя. Думки не дають спокою "а якби…", "чому зараз?", "чому не можна змінити все це?", "а чи могла я щось змінити?", "нащо ти мене тут лишив одну?" - написала Катерина.

Також жінка поділилась, що весь час після загибелі коханого з нею в будинку лишався хтось із рідних. Однак, зараз вона вчиться лишатися вдома сама.

Катерина Чижик з чоловіком (фото: facebook.com/Катерина Чижик)

Вона зазначила, що рятівними для неї були прогулянки та спілкування з друзями. Зокрема, ввечері з подругою вони проходили пішки від 5 до 10 км.

"Це час на спогади або мовчання разом. Саме для мене спілкування стало рятівним, тому що одночасно з загибеллю чоловіка донька вступила в університет у Львів, а наше спілкування це звузило до телефонного і відеозв'язку. А коло спілкування змінилося зі страхами оточення говорити зі мною про мій біль", - написала жінка.

Катерина додала, що працює зараз із психологом і лікар допоміг їй повернути в життя сон. Але повноцінним його важко назвати й досі.

"Зʼявилася традиція вітатися з фото Міші, або проговорювати вголос що відбулося за день і якісь внутрішні ритуали перед і під час сну… Так перед сном я пʼю чай у вітальні недалеко від його портретів, яких в мене тепер багато", - додала Катерина.

Що відомо про Михайла Чумаченка

44-річний підполковник Михайло Чумаченко був військовим у запасі і мобілізувався до ЗСУ в березні 2022-го й очолив загін спецпризначення.

Михайло Чумаченко був підполковником військової частини А4788, командиром загону підтримки спецоперацій. Разом із дружиною, відомою волонтеркою з Дніпра Катериною Чижик, активно займався волонтерською діяльністю.

Чумаченко мав досвід служби в розвідувальних підрозділах й органах управління розвідки. Водночас володів відмінними тактичними та бойовими здібностями, які дозволяли йому виконувати завдання вчасно та зі збереження особового складу підпорядкованих підрозділів.

Раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинула молода пара.

Також ми писали, що помер легендарний кіборг та підполковник Віталій Баранов.

Читайте РБК-Україна в Google News
військовийвійськовий зсузагибель героя