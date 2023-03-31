Почему нельзя заказывать напитки во время перелетов: стюардесса раскрыла тайну авиакомпаний

Пассажиры самолета всегда могут рассчитывать на еду или напитки во время перелетов, особенно продолжительных. Однако не стоит пользоваться этой услугой.

Почему напитки на борту небезопасные

Стюардесса рассказала, что никогда не стоит заказывать напиток в самом самолете, ведь цистерны с водой почти не чистят, и это небезопасно. Это касается чая, кофе и горячего шоколада.

Последний - очень популярный напиток, и путешественники часто заказывают его вместе с шоколадной плиткой или маффином. Интересно, что чаще горячий шоколад выбирают женщины, а вот мужчины предпочитают кофе или чай.

Авиакомпании могут убеждать своих клиентов в том, что регулярно проводят проверку запасов воды, однако, по словам стюардессы, на это уходит 6-9 месяцев. Поэтому вряд ли кто-нибудь будет делать это регулярно.

Американская бортпроводница Кэт Камалани добавила, что не стоит употреблять жидкость на борту, если она не в банке или бутылке. В Центр продовольственной политики Городском университете Нью-Йорка провели исследования и обнаружили, что многие авиакомпании снабжали пассажиров нездоровой водой.

Вместо этого пассажиры могут пойти в Starbucks, взять бесплатную воду и сделать себе напиток самостоятельно. Таким образом вы обезопасите себя от отравления. Такая инициатива распространяется не только на Starbucks, а на любое кафе в аэропорту. А вот пакетик чая или кофе можно взять на борту.