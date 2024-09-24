Чому не можна їсти гарячий хліб: важливе попередження для всіх любителів свіжої випічки

Чому не можна їсти свіжоспечений хліб?

Свіжоспечений, ще теплий коровай, тільки-но з печі, так і спокушає відламати шматочок і скуштувати. Аромат свіжого хліба пробуджує апетит і активізує роботу шлунка, тому важко встояти перед такою спокусою. Однак лікарі одностайно застерігають: вживати теплий, щойно спечений хліб небезпечно.

Лікарі вважають вживання гарячого хліба небезпечним з кількох причин:

Труднощі з травленням

Теплий хліб має клейку текстуру, що ускладнює його розщеплення і засвоєння в шлунку. Це може викликати важкість, здуття, або навіть порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Підвищений рівень кислотності

Гарячий хліб може стимулювати надмірне виділення шлункового соку, що підвищує кислотність і може призвести до дискомфорту або навіть загострення гастриту чи виразки.

Формування газів

Щойно спечений хліб продовжує процеси ферментації, які можуть викликати підвищене газоутворення і здуття.

Ризик набору ваги

Гарячий хліб сприяє швидкому підвищенню рівня інсуліну в крові, що може призводити до швидшого накопичення жирових відкладень.

Який хліб ідеально їсти?

Рекомендується почекати кілька годин, щоб хліб охолов. Ідеально - їсти вчорашній хліб. Він не тільки менш впливає на збільшення ваги, але й легше засвоюється шлунком.

Який хліб можна їсти (фото: freepik.com)

Який хліб найкорисніший?

У більшості дорослих людей кишківник сильно забруднений. Імунна система не має сил нейтралізувати стільки бактерій, скільки живе в забрудненому організмі. Клітковина відмінно виводить їх, звільняючи кишківник. Ба більше, вона необхідна для корисних мікроорганізмів, які виробляють ферменти.

У грубих сортів пшеничного хліба клітковини у два рази більше, ніж в білому хлібі, а в житньому - в п'ять разів. Багата клітковиною також випічка з висівками, цільнозернова.

Таким чином, неважко здогадатися, що найкориснішим є житній чорний хліб, друге місце займають вироби з темної муки грубого помелу, які багаті вітамінами і біологічно активними речовинами. Сердечникам корисний ахлорідний хліб і обдирний без солі. Діабетикам можна їсти лише хліб з пониженим вмістом вуглеводів - житній, білково-пшеничний, білково-висівковий хліб.

