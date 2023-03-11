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Чому не можна розігрівати їжу більше одного разу: пояснення експертів

Як часто можна розігрівати їжу без шкоди для неї (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Вчорашня їжа з холодильника видається нам непоганим варіантом для обіду чи вечері, адже просто розігрівши її, не доведеться провести годину часу на кухні за приготуванням. Про те чи можна розігріти макарони дводенної давності? Технічно так, але є нюанси.

Про це пише ресурс Tasting table.

Чому не слід розігрівати залишки їжі більше одного разу

За даними Міністерства сільського господарства США, охолоджені залишки їжі можна безпечно розігрівати протягом трьох-чотирьох днів, хоча BBC Good Food рекомендує з’їсти залишки їжі з холодильника протягом двох днів.

Щоразу, коли їжу розігрівають, її можна безпечно зберігати ще три-чотири дні. Втім кожне розігрівання, ймовірно, погіршить якість їжі, тому краще звести це до мінімуму.

Тому, якщо плануєте з’їсти всю пасту чи суп протягом кількох днів, то розігрівайте кожну порцію окремо. Також деякі залишки їжі можна перетворити на нову страву. М’ясний рулет може стати основою для м’ясного соусу, спаржа - піти на суп, а залишки рису можна переробити на кілька страв, як-от ризотто чи смажений рис.

BBC Good Food радить не розігрівати їжу більше одного разу, оскільки неодноразова зміна температури дає більше можливостей для розвитку бактерій і спричиняє харчові отруєння.

Яких правил варто дотримуватись

Експерти радять не залишати розігріту їжу занадто довго у теплі. При кімнатній температурі продукти більш схильні до розвитку бактерій. Тому, коли ви накинете порцію їжі, решту відразу ставте в холодильник.

Якщо їжа була заморожена до того, як ви їх розігріли, то її вже не можна повертати у морозильну камеру. Поставте в холодильник.

Деякі інгредієнти, як-от рис або гриби, можуть бути особливо схильними до спричинення харчового отруєння. Тому розігріваючи їжу, зважте, наскільки свіжі ці продукти. Іноді краще просто приготувати новий обід, ніж ризикувати.

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