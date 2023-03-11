Почему нельзя разогревать еду больше одного раза: объяснение экспертов

Почему не следует разогревать остатки пищи больше одного раза

По данным Министерства сельского хозяйства США, охлажденные остатки пищи можно безопасно разогреть в течение трех-четырех дней, хотя BBC Good Food рекомендует съесть остатки пищи из холодильника в течение двух дней.

Каждый раз, когда еду разогревают, ее можно безопасно хранить еще три-четыре дня. Впрочем, каждый разогрев, вероятно, ухудшит качество пищи, поэтому лучше свести это к минимуму.

Поэтому если планируете съесть всю пасту или суп в течение нескольких дней, то разогревайте каждую порцию отдельно. Также некоторые остатки пищи можно превратить в новое блюдо. Мясной рулет может стать основой для мясного соуса, спаржа - пойти на суп, а остатки риса можно переделать на несколько блюд, таких как ризотто или жареный рис.

BBC Good Food советует не разогревать пищу больше одного раза, поскольку неоднократное изменение температуры дает больше возможностей для развития бактерий и вызывает пищевые отравления.

Какие правила следует соблюдать

Эксперты советуют не оставлять разогретую пищу слишком долго в тепле. При комнатной температуре продукты более подвержены развитию бактерий. Поэтому, когда вы накинете порцию еды, остальное сразу ставьте в холодильник.

Если еда была заморожена до того, как вы их разогрели, ее уже нельзя возвращать в морозильную камеру. Поставьте в холодильник.

Некоторые ингредиенты, такие как рис или грибы, могут быть особенно склонны провоцировать пищевому отравлению. Поэтому разогревая еду, учтите, насколько свежи эти продукты. Иногда лучше просто приготовить новый обед, чем рисковать.