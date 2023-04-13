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Чому не можна пити каву з їжею: дієтолог розкрила всю правду

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Четвер 13 квітня 2023 11:06
Чому не можна пити каву з їжею: дієтолог розкрила всю правду Чи можна пити каву під час їжі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Кава - доволі популярний напій. Сьогодні існує багато її видів і способів приготування. Часто до філіжанки ароматного напою беруть десерт або ж повноцінний прийом їжі. Проте є й люди, які побоюються пити каву разом із їжею.

То чи можна пити каву під час їжі, розповіла дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Instagram.

Який вплив має кава на рівень заліза

За різними даними, 70-80% дорослих людей п'ють каву щодня або інші напої, які містять високий рівень кофеїну. Напої, що містять фенольні кислоти перешкоджають всмоктуванню заліза в кишківник. Саме це й створює дефіцит заліза.

Перелік напоїв за вмістом кофеїну:

  • М'ята - знижує на 73%
  • Чорний чай - 79-94%
  • Липа - 52%
  • Вербена - 59%
  • Ромашка - 47%
  • Кава - 40 %

Це означає, що якщо споживати вище перераховані напої разом із їжею, то всі корисні речовини просто не будуть всмоктуватися у кров та інші структури організму. Варто зазначити, що безкофеїнова кава матиме той самий ефект.

Для того, щоб насичувати своє тіло користю, варто пити каву через 30-60 хвилин після того, як ви поїли. До речі, часто кава з молоком або цукром може сприйматися шлунком як прийом їжі, що відтерміновує почуття голоду.

Тому експерт радить дотримуватися такої послідовності: спочатку основна їжа, потім, якщо все ще є бажання, кава.

Крім того, дієтолог рекомендує раз на рік здавати аналіз на феритин і загальний аналіз крові, щоб перевіряти рівень заліза.

Раніше ми розповідали, в який час доби найкраще пити каву.

Читайте також, який вид кави є найбільш шкідливим для здоров'я людини.

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