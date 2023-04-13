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Почему нельзя пить кофе с едой: диетолог раскрыла всю правду

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Четверг 13 апреля 2023 11:06
Почему нельзя пить кофе с едой: диетолог раскрыла всю правду Можно ли пить кофе во время еды (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Кофе - довольно популярный напиток. Сегодня существует множество его видов и способов приготовления. Часто к чашечке ароматного напитка берут десерт или же полноценный прием пищи. Однако есть и люди, которые боятся пить кофе вместе с едой.

Можно ли пить кофе во время еды, рассказала диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram.

Какое влияние оказывает кофе на уровень железа

По разным данным, 70-80% взрослых людей пьют кофе каждый день или другие напитки, содержащие высокий уровень кофеина. Напитки, содержащие фенольные кислоты, препятствуют всасыванию железа в кишечник. Именно это и создает дефицит железа.

Список напитков по содержанию кофеина:

  • Мята - снижает на 73%
  • Черный чай - 79-94%
  • Липа - 52%
  • Вербена - 59%
  • Ромашка - 47%
  • Кофе - 40 %

Это означает, что если употреблять вышеперечисленные напитки вместе с едой, то все полезные вещества просто не будут впитываться в кровь и другие структуры организма. Стоит отметить, что без кофеинового кофе будет иметь тот же эффект.

Для того чтобы насыщать свое тело пользой, стоит пить кофе через 30-60 минут после того, как вы поели. Кстати, часто кофе с молоком или сахаром может восприниматься желудком как прием пищи, что откладывает чувство голода.

Поэтому эксперт советует соблюдать такую последовательность: сначала основная еда, потом, если все еще есть желание, кофе.

Кроме того, диетолог рекомендует раз в год сдавать анализ на ферритин и общий анализ крови, чтобы проверять уровень железа.

Раньше мы рассказывали, в какое время суток лучше всего пить кофе.

Читайте также, какой вид кофе наиболее вредный для здоровья человека.

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