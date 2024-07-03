Короткі лунули - скора смерть. Забобони і повір'я про нігті, про які ви не знали

Людей, які схильні гризти нігті, можна побачити дуже часто. Вони не можуть позбутися цієї звички навіть під тиском осудів. Водночас вони не усвідомлюють, як негативно ця звичка може позначитися на їхньому житті.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про нігті з усього світу та їх пояснення.

Часте гризіння нігтів в астрології

Вважається, що Сатурн, Місяць і Меркурій мають астрологічний вплив на здатність організму виробляти волосся і нігті. А ось на думку психологів, гризти нігті - ознака надмірної сором'язливості, нервозності, уникнення соціальних ситуацій або ж просто шкідлива звичка.

Залишки їжі збираються під вашими нігтями. Ця токсична речовина може потрапити у шлунок і викликати проблеми. Нігті на нашому тілі - це зовнішній наріст, який час від часу потрібно відповідним чином підстригати.

В астрології Сатурн є символом людських нігтів. Крім того, він контролює надходження в організм кальцію - речовини, яка має вирішальне значення для здоров'я нігтів. Місяць керує розумом. Нервовою системою людини керує ртуть. На занепокоєння вказує Місяць і Меркурій, особливо слабкий або ослаблений Сатурн.

Кусання нігтів є одним із прикладів того, як люди виражають напруження. В результаті деякі люди здійснюють компульсивну поведінку.

Що символізує кусання нігтів?

Зламати ніготь вказівного пальця вважається поганою прикметою. Коли у людини зламаний ніготь, то у неї виникає маса проблем, з якими доводиться стикатися в повсякденному житті. Крім того, існує забобон, який стверджує, що в результаті цього старі проблеми також не будуть вирішені.

За народними повір’ями, психологічний стан людини вирішується середнім пальцем руки. Це демонструє, наскільки людина здатна справлятися з проблемами. Згідно зі стародавніми міфами, психологічна слабкість людини виявляється після того, як ламається ніготь середнього пальця.

Вважається, що безіменний палець має зв'язок з відчуттями людини, і тому ламання нігтя на цьому пальці є ознакою самотності. Крім того, це свідчить про слабку впевненість людини в собі.

Гризти нігті - однозначно погана звичка. Це може свідчити про стрес і нервовий стан. Люди, які гризуть нігті, часто перебувають у стані напруги. Тому краще уникати цієї звички.

Забобони про нігті з усього світу

Різні країни мають свої забобони та прикмети, пов'язані з нігтями:

У Кореї за часів династії Чосон люди не викидали обрізані нігті, а зберігали їх загорнутими в бавовняні або шовкові тканини. Це демонструвало повагу до предків.

У Кувейті обрізки нігтів загортають у папір і зберігають у безпечному місці, бо вважають, що їх можуть використати для поганих цілей.

У Польщі жінка, яка заходить на корабель першою, повинна подряпати фундамент щогли, щоб забезпечити кораблю "добрий вітер" під час подорожі.

У багатьох країнах вважається, що якщо лунули на нігтях короткі або відсутні, це віщує коротке життя. Однак, якщо лунули помітні й довгі, життя людину чекає довге та багате.

У Кувейті лак для нігтів можна носити на нігтях тільки в ті дні, коли людина не молиться. Вважається, що якщо нігті покрити лаком або чимось штучним, вода не встигне потрапити на нігті, а вона під час молитви повинна проникнути у все тіло.

Також вважається, що білі плями на нігтях мають різне значення залежно від того, на якому пальці вони з'являються. На великому пальці вони означають, що людина отримає подарунок. На вказівному пальці - що в гості завітає друг. На середньому пальці - що з'явиться ворог. На мізинці - що в майбутньому чекає поїздка.