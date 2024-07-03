Короткие лунулы - скорая смерть. Суеверия и поверья о ногтях, о которых вы не знали
Людей, склонных грызть ногти, можно увидеть очень часто. Они не могут избавиться от этой привычки даже под давлением осуждения. В то же время, они не осознают, как негативно эта привычка может сказаться на их жизни.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о ногтях со всего мира и их объяснении.
Частое грызение ногтей в астрологии
Считается, что Сатурн, Луна и Меркурий оказывают астрологическое влияние на способность организма производить волосы и ногти. А вот по мнению психологов, грызть ногти - признак чрезмерной застенчивости, нервозности, избегания социальных ситуаций или же просто вредная привычка.
Остатки пищи собираются под вашими ногтями. Это токсичное вещество может попасть в желудок и вызвать проблемы. Ногти на нашем теле - это внешний нарост, который время от времени нужно соответствующим образом подстригать.
В астрологии Сатурн - символ человеческих ногтей. Кроме того, он контролирует поступление в организм кальция - вещества, которое имеет решающее значение для здоровья ногтей. Луна управляет разумом. Нервной системой человека управляет ртуть. На беспокойство указывает Луна и Меркурий, особенно слабый или ослабленный Сатурном.
Кусание ногтей является одним из примеров того, как люди выражают напряжение. В результате некоторые люди совершают компульсивное поведение.
Что символизирует кусание ногтей?
Сломать ноготь указательного пальца считается плохой приметой. Когда у человека сломан ноготь, то у него возникает масса проблем, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Кроме того, существует суеверие, утверждающее, что в результате этого старые проблемы также не будут решены.
По народным поверьям, психологическое состояние человека решается средним пальцем руки. Это показывает, насколько человек способен справляться с проблемами. Согласно древним мифам, психологическая слабость человека проявляется после того, как ломается ноготь среднего пальца.
Считается, что безымянный палец имеет связь с ощущениями человека, и потому поломка ногтя на этом пальце является признаком одиночества. Кроме того, это свидетельствует о слабой уверенности человека в себе.
Грызть ногти - однозначно плохая привычка. Это может свидетельствовать о стрессе и нервном состоянии. Люди, грызущие ногти, часто находятся в состоянии напряжения. Поэтому лучше избегать этой привычки.
Суеверия о ногтях со всего мира
Разные страны имеют свои суеверия и приметы, связанные с ногтями:
- В Корее во времена династии Чосон люди не выбрасывали обрезанные ногти, а хранили их завернутыми в хлопчатобумажные или шелковые ткани. Это демонстрировало уважение к предкам.
- В Кувейте обрезки ногтей заворачивают в бумагу и хранят в безопасном месте, потому что считают, что их могут использовать для плохих целей.
- В Польше женщина, входящая на корабль первой, должна поцарапать фундамент мачты, чтобы обеспечить кораблю "добрый ветер" во время путешествия.
- Во многих странах считается, что если лунулы на ногтях короткие или отсутствующие, это предвещает короткую жизнь. Однако, если лунулы заметные и длинные, жизнь человека ждет долгая и богатая.
- В Кувейте лак для ногтей можно носить на ногтях только в те дни, когда человек не молится. Считается, что если ногти покрыть лаком или чем-нибудь искусственным, вода не успеет попасть на ногти, а она во время молитвы должна проникнуть во все тело.
Также считается, что белые пятна на ногтях имеют разное значение в зависимости от того, на каком пальце они появляются. На большом пальце они означают, что человек получит подарок. На указательном пальце - что в гости приедет друг. На среднем пальце - появится враг. На мизинце - что в будущем ждет поездка.
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При написании материала были использованы источники: Nails Mag, Horoscope Astrosage.