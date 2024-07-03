Короткие лунулы - скорая смерть. Суеверия и поверья о ногтях, о которых вы не знали

Людей, склонных грызть ногти, можно увидеть очень часто. Они не могут избавиться от этой привычки даже под давлением осуждения. В то же время, они не осознают, как негативно эта привычка может сказаться на их жизни.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о ногтях со всего мира и их объяснении.

Частое грызение ногтей в астрологии

Считается, что Сатурн, Луна и Меркурий оказывают астрологическое влияние на способность организма производить волосы и ногти. А вот по мнению психологов, грызть ногти - признак чрезмерной застенчивости, нервозности, избегания социальных ситуаций или же просто вредная привычка.

Остатки пищи собираются под вашими ногтями. Это токсичное вещество может попасть в желудок и вызвать проблемы. Ногти на нашем теле - это внешний нарост, который время от времени нужно соответствующим образом подстригать.

В астрологии Сатурн - символ человеческих ногтей. Кроме того, он контролирует поступление в организм кальция - вещества, которое имеет решающее значение для здоровья ногтей. Луна управляет разумом. Нервной системой человека управляет ртуть. На беспокойство указывает Луна и Меркурий, особенно слабый или ослабленный Сатурном.

Кусание ногтей является одним из примеров того, как люди выражают напряжение. В результате некоторые люди совершают компульсивное поведение.

Что символизирует кусание ногтей?

Сломать ноготь указательного пальца считается плохой приметой. Когда у человека сломан ноготь, то у него возникает масса проблем, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Кроме того, существует суеверие, утверждающее, что в результате этого старые проблемы также не будут решены.

По народным поверьям, психологическое состояние человека решается средним пальцем руки. Это показывает, насколько человек способен справляться с проблемами. Согласно древним мифам, психологическая слабость человека проявляется после того, как ломается ноготь среднего пальца.

Считается, что безымянный палец имеет связь с ощущениями человека, и потому поломка ногтя на этом пальце является признаком одиночества. Кроме того, это свидетельствует о слабой уверенности человека в себе.

Грызть ногти - однозначно плохая привычка. Это может свидетельствовать о стрессе и нервном состоянии. Люди, грызущие ногти, часто находятся в состоянии напряжения. Поэтому лучше избегать этой привычки.

Суеверия о ногтях со всего мира

Разные страны имеют свои суеверия и приметы, связанные с ногтями:

В Корее во времена династии Чосон люди не выбрасывали обрезанные ногти, а хранили их завернутыми в хлопчатобумажные или шелковые ткани. Это демонстрировало уважение к предкам.

В Кувейте обрезки ногтей заворачивают в бумагу и хранят в безопасном месте, потому что считают, что их могут использовать для плохих целей.

В Польше женщина, входящая на корабль первой, должна поцарапать фундамент мачты, чтобы обеспечить кораблю "добрый ветер" во время путешествия.

Во многих странах считается, что если лунулы на ногтях короткие или отсутствующие, это предвещает короткую жизнь. Однако, если лунулы заметные и длинные, жизнь человека ждет долгая и богатая.

В Кувейте лак для ногтей можно носить на ногтях только в те дни, когда человек не молится. Считается, что если ногти покрыть лаком или чем-нибудь искусственным, вода не успеет попасть на ногти, а она во время молитвы должна проникнуть во все тело.

Также считается, что белые пятна на ногтях имеют разное значение в зависимости от того, на каком пальце они появляются. На большом пальце они означают, что человек получит подарок. На указательном пальце - что в гости приедет друг. На среднем пальце - появится враг. На мизинце - что в будущем ждет поездка.