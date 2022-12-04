Чому не можна голодувати чи обмежувати себе у їжі: що станеться з вашим організмом

Вона пояснила, що жорсткі дієти з обмеженням їжі дуже шкодять організму. Схуднути допомагає не відсутність їжі, а правильне та збалансоване харчування.

"Обмеження калорійності харчування та позбавлення організму будь-яких корисних речовин викликає зміну рівня цілої купи гормонів", - наголосила фахівець.

Що відбувається з організмом під час голодування

Відсутність необхідних поживних речовин призводить до зниження рівня гормонів. А це зниження запускає певний ланцюжок нездужань в організмі. А саме:

Знижується рівень гормонів щитовидної залози та статевих стероїдів

Відбувається негативний вплив на секрецію гормону росту

Рівень кортизолу в організмі зростає, посилюється голод та апетит.

До чого призводить голодування

Лікар назвала наслідки голодування або ж жорсткого обмеження поживних речовин у раціоні. Це:

1. Ослаблення організму

2. Гормональний збій в організмі

3. Зупинення всіх активностей організму

4. Рефлекторне відкладення жиру про запас

5. Зниження імунітету та опірності хворобам

6. Порушення функцій, які відповідають за здоров'я волосся, зубів та шкіри