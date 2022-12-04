Чому не можна голодувати чи обмежувати себе у їжі: що станеться з вашим організмом

Заради позбавлення зайвої ваги люди часто починають обмежувати себе в їжі або взагалі переходять на дієти з голодуванням. Такі методи не призводять до потрібного результату, а можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.
Чому не можна практикувати жорсткі обмеження в їжі чи голодуванні, розповіла лікарка Марія Вороненко.
Вона пояснила, що жорсткі дієти з обмеженням їжі дуже шкодять організму. Схуднути допомагає не відсутність їжі, а правильне та збалансоване харчування.
"Обмеження калорійності харчування та позбавлення організму будь-яких корисних речовин викликає зміну рівня цілої купи гормонів", - наголосила фахівець.
Відсутність необхідних поживних речовин призводить до зниження рівня гормонів. А це зниження запускає певний ланцюжок нездужань в організмі. А саме:
Лікар назвала наслідки голодування або ж жорсткого обмеження поживних речовин у раціоні. Це:
1. Ослаблення організму
2. Гормональний збій в організмі
3. Зупинення всіх активностей організму
4. Рефлекторне відкладення жиру про запас
5. Зниження імунітету та опірності хворобам
6. Порушення функцій, які відповідають за здоров'я волосся, зубів та шкіри
До речі, раніше ми писали про те, як правильно харчуватись при відключеннях світла, щоб не загробити здоров'я.
А ще розповідали про те, які п'ять методів схуднення насправді не працюють.