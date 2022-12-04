Почему нельзя голодать или ограничивать себя в еде: что произойдет с вашим организмом

Она объяснила, что жесткие диеты с ограничением пищи сильно вредят организму. Похудеть помогает не отсутствие еды, а правильное и сбалансирование питание.

"Ограничение калорийности питания и лишение организму любых полезных веществ вызывает смену уровня целой кучи гормонов", - подчеркнула специалист.

Что происходит с организмом во время голодания

Отсутствие необходимых питательных веществ приводит к снижению уровня гормонов. А это снижение запускает определенную цепочку недомоганий в организме. А именно:

Снижается уровень гормонов щитовидной железы и половых стероидов

Происходит негативное влияние на секрецию гормона роста

Уровень кортизола в организме растет, усиливается голод и аппетит

К чему приводит голодание

Врач назвала последствия голодания или же жесткого ограничения питательных веществ в рационе. Это:

1. Ослабление организма

2. Гормональный сбой в организме

3. Остановка всех активностей организма

4. Рефлекторное отложение жира про запас

5. Снижение иммунитета и сопротивляемости болезням

6. Нарушение функций, которые отвечают за здоровье волос, зубов и кожи