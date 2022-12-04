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Почему нельзя голодать или ограничивать себя в еде: что произойдет с вашим организмом

Фото: Почему нельзя ради похудения голодать или ограничивать себя в еде (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ради избавления от лишнего веса люди часто начинают ограничивать себя в еде или вообще переходят на диеты с голоданием. Такие методы не приводят к нужному результату, а могут нанести непоправимый вред здоровью.

Почему нельзя практиковать жесткие ограничения в еде или голодания, рассказала врач Мария Вороненко.

Она объяснила, что жесткие диеты с ограничением пищи сильно вредят организму. Похудеть помогает не отсутствие еды, а правильное и сбалансирование питание.

"Ограничение калорийности питания и лишение организму любых полезных веществ вызывает смену уровня целой кучи гормонов", - подчеркнула специалист.

Что происходит с организмом во время голодания

Отсутствие необходимых питательных веществ приводит к снижению уровня гормонов. А это снижение запускает определенную цепочку недомоганий в организме. А именно:

  • Снижается уровень гормонов щитовидной железы и половых стероидов
  • Происходит негативное влияние на секрецию гормона роста
  • Уровень кортизола в организме растет, усиливается голод и аппетит

К чему приводит голодание

Врач назвала последствия голодания или же жесткого ограничения питательных веществ в рационе. Это:

1. Ослабление организма

2. Гормональный сбой в организме

3. Остановка всех активностей организма

4. Рефлекторное отложение жира про запас

5. Снижение иммунитета и сопротивляемости болезням

6. Нарушение функций, которые отвечают за здоровье волос, зубов и кожи

Кстати, ранее мы писали о том, как правильно питаться при отключениях света, чтобы не угробить здоровье.

А еще рассказывали о том, какие пять методов похудения на самом деле не работают.

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