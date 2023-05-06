Ось чому морква виростає покрученою, тонкою і тріскається

Чому морква крива?

Надто густо росте

Одна з головних причин, за якою моркву росте крива - загущені посіви. Тому рядки з морквою треба проріджувати. Намагайтеся при цьому не пошкодити корені сіянців, що залишилися в землі.

Поганий грунт

Μорква погано росте на важкому глиняному ґрунті. Грунт повинен бути рихлий, тому варто вносити в нього пісок і перекопувати: 1 відро на 1 квадратний метр.

Неправильне підживлення

Підживлення свіжим навозом можуть привести до того, що морква виросте деформованою.

Полив

Якщо була посуха, а потім ви рясно полили грядки з морквою, вона може потріскатися. Намагайтеся поливати регулярно і замульчуйте грядки.

Чим корисна морква?

Вирощена на своєму городі морква, коли ви знаєте, чим ви її підживлювали, корисніша і звісно ж дешевша за куплену.

Морква - надзвичайно корисний овоч (фото: facebook.com/svetlanafus)

За словами дієтолога Світлани Фус, морква - важливе джерело бета-каротину, який є провітаміном вітаміну А. Це - жиророзчинний нутрієнт, тому овочі, що містять каротин, доцільніше вживати у вигляді салатів і вінегретів, заправлених нежирною сметаною, йогуртом або рослинною олією.