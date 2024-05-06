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Чому морква виростає кривою і як цього уникнути

Понеділок 06 травня 2024 15:18
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Чому морква виростає кривою і як цього уникнути Чому морква виростає кривою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі прагнуть виростити рівну та велику моркву. Крива морква може вирости як у досвідченого дачника, так і у початківця. Варто лише не врахувати деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Дача. Сад та город".

Чому морква виростає кривою

Причин тут може бути декілька. Найпоширеніша - ви придбали неякісний насіннєвий матеріал. Щоб уникнути цього, намагайтеся закуповуватися насінням тільки у надійних і перевірених продавців.

Ще одна можлива причина -загущені посіви. Зокрема, потрібно правильно прорідити моркву. Намагайтеся при цьому не пошкодити корені, що залишилися в землі сіянців.

Також морква погано росте на важкому глиняному ґрунті. Земля повинна бути рихлою, тому на таких ґрунтах корисно внести під перекопування пісок 1 відро на 1 кв.м.

Підживлення свіжим гноєм можуть привести до того, що морква виросте деформованою.

До того ж, якщо була засуха, а потім ви рясно полили грядки з морквою, то плоди можуть потріскатися. Намагайтеся поливати регулярно і замульчуйте грядки.

Набагато частіше рогата морква трапляється через ушкодження корінця в самому початку зростання. Є у моркві така слабкість: найменший дотик до корінця, і коренеплід буде роздвоюватися. Тому морквину ніколи не пересаджують.

Через скільки днів після посадки сходить морква

Багато городників після посадки насіння задаються питанням, через скільки днів з’являться сходи. Ці терміни потрібно знати, адже це дозволить будь-якому городникові не упустити моменту посадити овоч ще раз, якщо перша спроба не була успіхом.

Щоб побачити перші сходи потрібно кілька тижнів (від двох до чотирьох), а якщо погода не радує теплими днями, то і довше. Якщо ви бажаєте прискорити процес проростання насіння, то зробити це цілком можливо, необхідно їх лише перед посадкою вимочити в слабкому розчині марганцівки протягом 24 годин.

Раніше ми повідомляли, які рослини уповільнюють ріст моркви.

Також ми писали про 5 найкорисніших овочів на планеті, які потрібно їсти щодня.

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