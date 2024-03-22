UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому ми відчуваємо себе дуже втомленими навесні: наукове пояснення

Чому ми відчуваємо себе втомленими навесні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Очі протягом дня заплющуються, вже до обіду ви відчуваєте втому, а ввечері просто падаєте без сили в ліжко? Вам складно зрозуміти, чому так відбувається з організмом, коли все довкола оживає та цвіте, а ввечері темніє пізніше. Але це звичайна весняна втома, і їй є наукове пояснення.

Чому навесні ми відчуваємо себе втомленими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Fit for fun.

Чи справді існує весняна втома

Насправді ми не обманюємо себе, і ми відчуваємо сильну слабкість на початку весни. Весняна втома - підтверджене явище, яке зазвичай виникає на початку нового сезону.

Таке явище зустрічається переважно в широтах, де різні пори року супроводжуються сильними змінами температури та освітленості.

Зміна зими на весну нас втомлює

Ми, люди (подібно до тварин), є майстрами пристосовності. Наш метаболізм та гормони адаптуються до клімату. Взимку наш організм захищає себе, знижуючи температуру на кілька десятих. Кров'яний тиск підвищується і виробляється більше гормону сну мелатоніну.

Що відбувається з організмом

Всі процеси в організмі відбуваються повільно і по суті, коли тіло вже звикло до зими та заспокоїлося - настає весна.

А це означає ще одну зміну в організмі. Обмін речовин та гормональний баланс повністю розбалансовані. Крім того, рівень мелатоніну знижується повільно. Результатом можуть стати проблеми з запамороченням та постійною втомою.

Що допомагає у такий період

Обов'язково потрібно повноцінно висипатись і щодня гуляти на свіжому повітрі, щоб насичувати організм киснем.

Велике значення має правильне харчування, вживання овочів та фруктів, зелені. І звичайно ж – зниження стресу. Якщо почуваєтеся особливо втомленим - постарайтеся трохи більше відпочивати, щоб організм плавно перебудувався.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровябессонницаВітаміни