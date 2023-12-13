Чому ми свідомо відтягуємо час засипання і руйнуємо здоровий графік сну

Сон - це важлива частина нашого здоров’я, як фізичного, так і ментального і коли ми не маємо можливості спати достатньо часу, то наш організм страждає. Але причини цього можуть бути різні.

А про те, чому ми не можемо лягати вчасно та самі руйнуємо свій режим, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про ментальне здоров’я в Instagram Klepka mental.

Чому ми лягаємо спати запізно

Існує багато неврологічних причини, які впливають на розлади сну:

є ментальні захворювання, які супроводжуються безсонням

є ситуативні фактори, що унеможливлюють вчасне засинання.

Але здебільшого мова піде про поведінкові звички, які заважають нам вчасно засинати

Причина перша. Пізній вечір та ніч ми часто перетворюємо на час допрацювання. Тобто, робимо все, що не встигли за весь день. Або ж витрачаємо цей час на побутові справи.

Причина друга. Річ в тому, що години пізнього вечора або ночі дають нам відчуття свободи від турбот, яким був сповнений цілий день. І саме ця свобода, чомусь, цінується більше, ніж можливість відновитися та відпочити повноцінно.

Причина третя. Ми витрачаємо час на коханих, друзів та близьких. Години пізнього вечора та ночі, дуже часто стають єдиними в добі, коли люди завалені роботою і турботами вдень, можуть приділити час одне одному.

Причина четверта. Ніч - це час лише для себе. Ми часто жертвуємо сном заради того, щоб присвятити час лише собі, а не всім навколо.

Причина п’ята. Специфічна ознака тривожності, таким чином людина повертає собі контроль над власним часом.

Чому ми не можемо лягти спати вчасно (фото: Freepik)

Отже, є певні причини, які не дають людині розслабитися вночі та поринути у здоровий, глибокий сон, який відновить організм та допоможе відновити сили. Але, на жаль, далеко не кожен це цінує, а віддає перевагу часу, який можна провести наодинці з собою, своїми думками та зі своїми справами, на які ніколи не вистачає часу та сил.