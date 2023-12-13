Почему мы сознательно оттягиваем время засыпания и разрушаем здоровый график сна

Сон - это важная часть нашего здоровья, как физического, так и ментального и когда у нас нет возможности спать достаточно времени, то наш организм страдает. Но причины этого могут быть разные.

А о том, почему мы не можем ложиться вовремя и сами разрушаем свой режим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о ментальном здоровье в Instagram Klepka mental.

Почему мы ложимся спать поздно

Существует много неврологических причин, влияющих на расстройства сна:

есть ментальные заболевания, сопровождающиеся бессонницей

есть ситуативные факторы, исключающие своевременное засыпание.

Но в основном речь пойдет о поведенческих привычках, которые мешают нам вовремя засыпать.

Причина первая. Поздний вечер и ночь мы часто превращаем в время доработки. То есть делаем все, что не успели за весь день. Или тратим это время на бытовые дела.

Причина вторая. Дело в том, что часы поздним вечером или ночью дают нам ощущение свободы от забот, которым был полон целый день. И именно эта свобода почему-то ценится больше, чем возможность восстановиться и отдохнуть полноценно.

Причина третья. Мы тратим время на любимых, друзей и близких. Часы позднего вечера и ночи, очень часто становятся единственными в сутки, когда люди завалены работой и заботами днем, могут уделить время друг другу.

Причина четвертая . Ночь – это время только для себя. Мы часто жертвуем сном ради того, чтобы посвятить время только себе, а не всем вокруг.

Причина пятая. Специфический признак тревожности, таким образом, человек возвращает себе контроль над собственным временем.

Почему мы не можем лечь спать вовремя (фото: Freepik)

Итак, есть определенные причины, которые не дают человеку расслабиться ночью и погрузиться в здоровый, глубокий сон, который восстановит организм и поможет восстановить силы. Но, к сожалению, далеко не каждый это ценит, а предпочитает время, которое можно провести наедине с собой, своими мыслями и со своими делами, на которые никогда не хватает времени и сил.