Чому ми молимося святим і хто вони?

Які існують лики святості

У Православній Церкві існують різні лики святості, які відображають подвиг і шлях святих до порятунку. Основні лики святості включають:

Апостоли. Найближчі учні Ісуса Христа, які проповідували християнство після зішестя Святого Духа. Виділяються Першоверховні апостоли Петро і Павло, а також Євангелісти.

Найближчі учні Ісуса Христа, які проповідували християнство після зішестя Святого Духа. Виділяються Першоверховні апостоли Петро і Павло, а також Євангелісти. Рівноапостольні. Святі, які не були безпосередніми учнями Ісуса, але поширювали християнську віру подібно до апостолів, звертаючи до Христа цілі народи.

Святі, які не були безпосередніми учнями Ісуса, але поширювали християнську віру подібно до апостолів, звертаючи до Христа цілі народи. Святителі. Церковні ієрархи, єпископи, які проявили особисту праведність та зробили значний внесок у розвиток Церкви.

Церковні ієрархи, єпископи, які проявили особисту праведність та зробили значний внесок у розвиток Церкви. Преподобні. Ченці, які своїм подвижницьким життям уподібнилися Христу. Вони шануються за духовні досягнення.

Ченці, які своїм подвижницьким життям уподібнилися Христу. Вони шануються за духовні досягнення. Пророки. Старозавітні пророки, які сповіщали людям волю Божу та передбачали прихід Месії. Найвідоміший новозавітний пророк - Іоанн Хреститель.

Старозавітні пророки, які сповіщали людям волю Божу та передбачали прихід Месії. Найвідоміший новозавітний пророк - Іоанн Хреститель. Безсрібники. Святі, які мали дар лікування та відмовлялися від оплати за свою працю, проявляючи безкорисливість (наприклад святий Пантелеймон Цілитель).

Святі, які мали дар лікування та відмовлялися від оплати за свою працю, проявляючи безкорисливість (наприклад святий Пантелеймон Цілитель). Благовірні. Царі та князі, які прославилися благочестивим життям, служінням своєму народові та Церкві.

Царі та князі, які прославилися благочестивим життям, служінням своєму народові та Церкві. Мученики. Святі, які постраждали за віру в Христа. Серед них вирізняються великомученики та страстотерпці, які виявили особливу терплячість.

Святі, які постраждали за віру в Христа. Серед них вирізняються великомученики та страстотерпці, які виявили особливу терплячість. Юродиві. Святі, які прийняли добровільний подвиг юродства, викриваючи гріхи суспільства своїм божевільним виглядом.

Святі, які прийняли добровільний подвиг юродства, викриваючи гріхи суспільства своїм божевільним виглядом. Праведні. Миряни і священнослужителі, які жили праведним життям і залишилися вірними Богу.

Окремий вид праведних - Богоотці. До них відносяться:

Святі праведні Іоаким і Анна. Батьки Пресвятої Богородиці, які довго були бездітними, але за свою віру та молитви отримали благословення народити Марію.

Батьки Пресвятої Богородиці, які довго були бездітними, але за свою віру та молитви отримали благословення народити Марію. Святий праведний Йосиф Обручник. Чоловік Марії, який охороняв і піклувався про неї та Ісуса Христа під час Його дитинства.

Чоловік Марії, який охороняв і піклувався про неї та Ісуса Христа під час Його дитинства. Цар Давид. Предок Ісуса Христа по плоті, з роду якого походив Месія, згідно з пророцтвами Старого Завіту.

Богоотці шануються за їхню виняткову роль у підготовці до пришестя Спасителя.

Навіщо молитися святим

Святі виступають нашими заступниками перед Богом. Христос - головна постать у християнському житті, і кожна молитва в кінцевому результаті звертається до Нього. Проте святі, які прожили праведне життя, подолали гріхи й досягли святості, можуть допомогти в наших молитвах, оскільки мають особливий доступ до Божої милості.

Наші гріхи можуть стати перешкодою у спілкуванні з Богом, тому святі, які очистили свої душі й живуть у гармонії з Богом, можуть звернутися до Нього від нашого імені. Важливо розуміти, що святі не є джерелом благ самі по собі - вони лише заступаються за нас, а всі дари й благословення походять від Господа.

Церква також нагадує, що святі є частиною Тіла Христового, як і всі християни. Вони виконують свою особливу місію, допомагаючи вірянам, але завжди під керівництвом благодаті Святого Духа.