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Почему мы молимся святым и кто они?

Зачем молиться святым (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Молитва к святым является неотъемлемой частью православной веры, оказывая верующим поддержку и покровительство. Святые, которые вели праведный образ жизни, служат примером и опорой на нашем духовном пути.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существуют лики святости и зачем им молиться.

Какие существуют лики святости 

В Православной Церкви существуют разные лики святости, отражающие подвиг и путь святых к спасению. Основные лики святости включают в себя:

  • Апостолы. Ближайшие ученики Иисуса Христа проповедовали христианство после сошествия Святого Духа. Выделяются первоверховные апостолы Петр и Павел, а также Евангелисты.
  • Равноапостольные. Святые, которые не были непосредственными учениками Иисуса, но распространяли христианскую веру подобно апостолам, обращая ко Христу целые народы.
  • Святители. Церковные иерархи, епископы, проявившие личную праведность и внесшие значительный вклад в развитие Церкви.
  • Преподобные. Монахи, которые своей подвижнической жизнью уподобились Христу. Они уважаются за духовные достижения.
  • Пророки. Ветхозаветные пророки, которые возвещали людям волю Божию и предсказывали приход Мессии. Самый известный новозаветный пророк - Иоанн Креститель.
  • Бессребреники. Святые, которые имели дар лечения и отказывались от оплаты за свой труд, проявляя бескорыстие (например, святой Пантелеймон Целитель).
  • Благоверные. Цари и князья, прославившиеся благочестивой жизнью, служением своему народу и Церкви.
  • Мученики. Святые, пострадавшие за веру во Христа. Среди них отличаются великомученики и страстотерпцы, проявившие особую терпеливость.
  • Юродивые. Святые, принявшие добровольный подвиг юродства, обличая грехи общества своим безумным видом.
  • Праведные. Миряне и священнослужители, жившие праведной жизнью и оставшиеся верными Богу.

Отдельный вид праведных - Богоотцы. К ним относятся:

  • Святые праведны Иоаким и Анна. Родители Пресвятой Богородицы, которые долго были бездетными, но за свою веру и молитвы получили благословение родить Марию.
  • Святой праведный Иосиф Обручник. Муж Марии, который охранял и заботился о ней и Иисусе Христе во время Его детства.
  • Царь Давид. Предок Иисуса Христа по плоти, из рода которого происходил Мессия, согласно пророчествам Ветхого Завета.

Богоотцы почитаются за их исключительную роль в подготовке к пришествию Спасителя.

Зачем молиться святым

Святые выступают нашими покровителями перед Богом. Христос - главная фигура в христианской жизни, и каждая молитва в конечном итоге обращается к Нему. Однако святые, прожившие праведную жизнь, преодолевшие грехи и достигшие святости, могут помочь в наших молитвах, поскольку имеют особый доступ к Божьей милости.

Наши грехи могут стать препятствием в общении с Богом, поэтому святые, очистившие свои души и живущие в гармонии с Богом, могут обратиться к Нему от нашего имени. Важно понимать, что святые не являются источником благ сами по себе – они лишь заступаются за нас, а все дары и благословения произошли от Господа.

Церковь также напоминает, что святые являются частью Тела Христова, как и все христиане. Они выполняют свою особую миссию, помогая верующим, но всегда под руководством благодати Святого Духа.

Ранее мы объясняли, что такое каноны и акафисты и как их правильно читать.

Также узнайте, как правильно подавать записки в церкви.

При написании материала были использованы источники: "Благовест", сайт Волынской Епархии УПЦ "Православная Волынь".

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