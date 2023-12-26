Чому люди бачать одні речі по-різному та як це заважає жити

Що таке проєкція

Проєкція - це психологічний механізм перенесення своїх почуттів і рис на інших. Вона може суттєво спотворити наше сприйняття реальності, призвести до неправильних висновків про інших людей, стати причиною конфліктів.

Наприклад, людина в стресі може бачити негатив у повідомленні без смайлика від партнера чи колеги. Віддана людина бачить навколо зрадників. Людина з низькою самооцінкою знаходитиме в словах і діях інших прояви неповаги.

Як виправити ситуацію

За словами психологів, проєкція - це вже підказка. Якщо ви раптом видаєте гостру реакцію на людей чи події, запитайте себе чому. Навчившись бачити власні проєкції, ви зможете керувати тим, як ви сприймаєте світ. І він одразу стане простішим і приємнішим.

Список вправ

Спільний перегляд фільмів

Після перегляду фільму обговоріть його з друзями, партнером. Уважно вислухайте, як кожен сприйняв фільм. Запитайте про можливі приховані мотиви героїв. Зверніть увагу на різницю у використанні слів та інтерпретаціях.

Саморефлексія

Пригадайте випадок, коли ви неправильно зрозуміли повідомлення. Також пригадайте свій психологічний стан у той момент. Подумайте, чи змінилося б сприйняття інформації в іншому стані.

Розбір ситуацій, коли вас не зрозуміли

Психологи радять пригадати ситуацію, коли хтось неправильно зрозумів ваше повідомлення. Чому так сталося? Який висновок ви зробили?

Експерти зазначили, що проєкції впливають на те, як ми бачимо світ, і можуть викликати різні реакції. Коли людина усвідомить цей процес, то зможе контролювати власні реакції, краще розуміти одне одного та будувати гармонійні стосунки зі світом.