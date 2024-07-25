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Чому люди не переносять лактози та яким продуктам потрібно віддавати перевагу

Четвер 25 липня 2024 18:33
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Чому люди не переносять лактози та яким продуктам потрібно віддавати перевагу В яких продуктах низький вміст лактози (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Безугла

Лактоза є натуральним цукром, що зустрічається у молочних продуктах і відіграє важливу роль у харчуванні. Для більшості людей лактоза розщеплюється у кишківнику. Однак у деяких відсутність або недостатня кількість ферменту лактази призводить до лактозної непереносимості

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Ольги Безугли.

Чого уникати при лактозній непереносимості

У деяких людей відсутність або недостатня кількість ферменту лактази призводить до лактозної непереносимості. Це стан, при якому людина відчуває дискомфорт після споживання молочних продуктів, таких як болі у животі, відчуття здуття та інші неприємні симптоми.

Для людей з лактозною непереносимістю особливо важливо уникати або обмежувати споживання продуктів з високим вмістом лактози. Важливо звертати увагу на етикетки продуктів і обирати альтернативи з низьким вмістом лактози або спеціально розроблені безлактозні продукти.

Безпечна кількість лактози може значно варіюватися серед людей з лактозною непереносимістю.

За словами дієтолога, деякі люди можуть переносити до 12 г лактози за один прийом їжі без значних симптомів, тоді як інші можуть почуватися погано навіть при менших кількостях. Це залежить від рівня лактази в організмі і від індивідуальної чутливості.

Що важливо врахувати

Індивідуальний підхід

Рекомендації можуть відрізнятися залежно від індивідуальних реакцій на лактозу. Деяким людям може бути достатньо менш як 5 грамів лактози, щоб уникнути симптомів, інші можуть виявити толерантність до більших кількостей.

Молочні продукти

Деякі молочні продукти, такі як тверді сири або йогурти, містять менше лактози порівняно з молоком, завдяки процесам ферментації. Тому ці продукти можуть бути більш переносимі для деяких людей.

Продукти без лактози

Безлактозні молочні продукти або добавки з лактазою можуть допомогти зменшити симптоми при споживанні молочних продуктів.

Також для визначення безпечних доз лактози корисно вести щоденник харчування та спостерігати за своїми симптомами після вживання різних продуктів.

Вміст лактози у продуктах

Людям з лактозною непереносимістю варто обирати продукти з низьким вмістом лактози.

Зокрема, на 100 г продукту вміст лактози такий:

  • сир чедр - 01 г
  • сир фета - 0,5 г
  • масло - 0,5-1 г
  • пармезан - 0,9 г
  • козячий сир - 1,5 г
  • творог - 1-3 г
  • моцарела - 1-3 г
  • капучино - 2,9 г
  • йогурт - 4,2 г
  • морозиво - 4-6 г
  • молоко - 5,2 г
  • молочний шоколад - 5,6 г

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