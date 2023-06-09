Чому люди хейтять інших, особливо в соцмережах: психолог розповіла всю правду

Причини хейту

Заздрість

За образами насправді стоять приховані бажання хейтера, в яких йому складно, соромно чи страшно собі зізнатися. У нього недостатньо ресурсів на здійснення цього бажання. До цього ж, таким чином, людина самостверджується вашим коштом.



Агресія



Людина вас ображає скоріш за те, що у вас щось вийшло, а в неї ні! Також можливо дратує ваша смілива поведінка, яку вона не може собі дозволити. Просто розумійте, що хейтер сердиться не на вас, а на себе. Ви просто зачепили людину за живе і вона спрямувала на вас свою агресію.



Образа



Мета хейту - знецінити вас та ваші досягнення.Будь-яке виправдання успіху - ескорт чи коханка, заможні батьки, меркантильність тільки не ви самі. Людині простіше переконати себе в тому, що ви гірша, ніж змиритися з тим, вона так не зможе та почати змінювати своє життя.

Хейт в соцмережах

Причини образ в соцмережах ті самі, що і згадувались раніше. Однак є декілька нюансів. Хейтер не побачить очей своєї жертви в момент нападу, не буде боятися, можливо, агресивної вербальної або навіть фізичної відповіді.

Соціальні мережі дають змогу висловити свою позицію без аналізу власних думок, без оцінки реальної ситуації та водночас не нести жодної відповідальності.

Будь-якої миті людина, яка ображає інших, може зупинити все в односторонньому порядку: не читати фідбеку або просто заблокувати іншого користувача соцмереж.

До того ж варто пам'ятати, що хейт - це всього-на-всього неконструктивна критика, яку не варто сприймати серйозно.

Також розумійте, що образи це взагалі не про вас, це про хейтера. Ви просто виступили тригером, який підняв сильний пласт емоцій в людини.