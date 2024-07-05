Чому людей кусають комарі та скільки разів на день один "кровопивця" може це зробити

Чому вас кусають комарі?

Ви ніколи не повірите, але комар не кусає вас, щоб набити своє черево. Річ у тому, що ваша кров є важливим джерелом живлення для його репродуктивного циклу.

Для отримання білка і заліза комарам потрібна кров людини. Ці поживні речовини необхідні для виробництва і дозрівання яєць.

Людська кров, багата цими елементами. Вони проколюють шкіру своїм тонким хоботком, щоб дістатися до кровоносних судин і смокчуть вашу кров. Тому укуси комарів необхідні для їх виживання та розмноження.

Скільки разів за день може вкусити комар?

Комар може вкусити кілька разів! Так, немає фіксованого обмеження на кількість укусів, які він може нанести. Самка комара ласуватиме вашою кров'ю, поки повністю не насититься. Після того, як вона закінчить їжу, самка комара відпочине кілька днів, поки перетравить і підготується до відкладання яєць. Коли цей період, який може тривати від двох до трьох днів, мине, вона знову буде готова вкусити.

Скільки часу потрібно, щоб вас вкусив комар?

Коли комар знаходить кровоносну судину і починає харчуватися, він може смоктати кров протягом приблизно 4 хвилин.

Комаха може смоктати з такою силою, що кровоносні судини можуть розірватися, викидаючи кров у навколишні тканини, і комару стає ще легше!

Коли це відбувається і кров витікає, комар ще кілька секунд бере прямо з цього нового запасу.

Що робить комар після того, як вас вкусить?

На відміну від бджіл, які гинуть після укусів, комарі відлітають неушкодженими, залишаючи "місце злочину".

Насолодившись їжею, самка комара залишає жертву із неушкодженим хоботком і втікає без видимих ​​ушкоджень.

Незабаром після годування вона може відкласти від 50 до 300 яєць. Вони можуть вилупитися всього за кілька днів.

Самка комара може продовжувати харчуватися і відкладати яйця протягом усього свого життя.

Хто кусає, самці чи самки комарів?

Ви вже зрозуміли, що кусають комарі-самки! На відміну від самців комарів, які харчуються виключно рослинними речовинами, такими як квітковий нектар або сік, самки мають вирішальну потребу в білках крові для розвитку своїх яєць.

Отже, якщо вас вкусив комар, будьте впевнені, це самка в пошуках необхідних білків для відкладання яєць.

Коли комарі найбільш активні?

Комарі, як правило, більш активні вночі. Але іноді ці небажані комахи активніші, ніж зазвичай, у повний місяць.

У повний місяць комарі стають ще кровожерливішими. Їх візуальні підказки покращуються завдяки яскравості повного місяця, і тому вони можуть легше вас виявити.

В інші дні комарі більш активні на світанку і в сутінках, тому що цей час відповідає найбільш сприятливому періоду для їх живлення.