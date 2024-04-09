Чому коти люблять оливки: чи можна давати їх улюбленцю

Чому коти люблять оливки

Хоча немає наукових досліджень про те, чому коти люблять оливки, існує кілька теорій. Деякі коти можуть любити зелені і чорні оливки (ті, які ми зазвичай називаємо "маслинами") через їхній запах, смак і навіть відчуття після їхнього споживання.

Це через те, що оливки, особливо зелені, містять активну хімічну сполуку, яка за своєю структурою дуже схожа на сполуку, що міститься в котячій м'яті.

Ефекти дуже схожі, через що деякі коти стають більш грайливими, дурнуватими або просто божевільними чи навіть агресивними. Тож не дивно, чому коти люблять оливки - це, по суті, їстівний еквівалент котячої м'яти.

Однак не всі коти поводяться нерозумно після того, як з'їдять котячу м'яту або оливки. Деякі котики можуть із задоволенням їсти оливки і не відчувати жодних змін у своїй поведінці.

Оливки мають ефект, схожий до дії котячої м'яти (ілюстрація: Freepik)

Чи можна давати коту оливки

Загалом, оливки не токсичні для котів, але вони не повинні становити значну частину раціону кота.

Хоча оливки можуть бути дуже смачними і кумедно впливати на поведінку котика, вони містять багато натрію, а тому, як і будь-які інші ласощі, повинні складати не більше 10 відсотків добової норми калорій вашого кота. Також не варто давати оливки котам з діабетом, нирковою недостатністю і іншими хворобами.

Однак здорові коти зазвичай можуть дозволити собі чверть великої оливки або половину маленької оливки кілька разів на тиждень без будь-яких негативних наслідків для здоров’я.

Крім цього, давати оливки коту можна лише у свіжому або в'яленому вигляді. В жодному разі котам не можна консервовані оливки через надлишок шкідливих речовин.

Яка небезпека від оливок для котів

Насамперед оливки - не надто корисна їжа для котів, зважаючи на їхню поживність - вони майже не містять білка. Маслянисті оливки також містять занадто багато жиру, щоб бути повноцінною їжею для кота. Хоча котам, як хижакам, потрібні жири тваринного походження, їм не потрібно те, що містять оливки.

Оливки також можуть викликати розлад шлунка через проносну дію клітковини. А це призводить до зневоднення та, як наслідок, термінової поїздки до ветеринара.

Крім того, якщо у вас є кіт з діабетом, вам слід тримати його якомога далі від оливок. Адже деякі коти з діабетом можуть страждати від чутливості до інсуліну під час вживання оливок.

Кісточки в оливках також небезпечні, оскільки коти можуть ними вдавитися або отримати закорковування кишківника. Видалити насіння раніше - найкращий спосіб переконатися, що тваринка у безпеці.

Оливки - не корисна їжа для кішок (ілюстрація: Freepik)

А от кислі продукти, такі як консервовані оливки, не підходять для котів, оскільки вони можуть швидко викликати розлад шлунково-кишкового тракту. До того ж нерідко в консервовані оливки додають інгредієнти, заборонені для котиків - лимон, фісташки, анчоуси тощо.

До того ж концентровані оливки часто зберігають у рідині з високим вмістом солі, що може спричинити отруєння натрієм. Усі супутні симптоми надзвичайно небезпечні, оскільки пов’язані з нирковою недостатністю, яка є смертельною для кішок.

Серед ознак отруєння оливками:

втрата апетиту та бадьорості;

тремтіння;

блювання;

діарея або запор;

сильна спрага або зневоднення;

надмірне сечовипускання;

судоми (у важких випадках).

У випадку отруєння необхідно негайно відвезти тваринку до ветеринара, адже такий стан загрожує життю кота.

Якщо ж можливості хутко дістатися до лікаря немає, обов'язково слід негайно проконсультуватися з ним в телефонному режимі стосовно сорбентів, щоб не погіршити стан домашнього улюбленця.