В чому користь інжиру та кому його їсти категорично не можна

Користь інжиру

Багатий на корисні речовини

Інжир містить велику кількість вітамінів (особливо вітамінів A, C, K і групи B) і мінералів (таких як калій, кальцій, магній, залізо). Високий рівень калію сприяє зниженню артеріального тиску, а кальцій допомагає підтримувати здоров'я кісток.

Джерело клітковини

Інжир є хорошим джерелом дієтичної клітковини, яка допомагає поліпшити травлення, запобігає запорам і сприяє підтриманню здорової ваги.

Антиоксидантні властивості

Фрукти інжиру містять антиоксиданти, зокрема флавоноїди і поліфеноли, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі та знижують ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні хвороби та рак.

Покращення травлення

Завдяки вмісту клітковини та природних ферментів, інжир сприяє здоровому травленню, зменшує відчуття здуття і підтримує баланс мікрофлори кишечника.

Покращення стану шкіри

Інжир також має протизапальні властивості, що може допомогти при акне, екземі та інших шкірних проблемах. Його антиоксиданти підтримують здоровий вигляд шкіри, допомагаючи боротися зі старінням.

Підтримка здоров'я серця

Калій і антиоксиданти в інжирі сприяють зниженню рівня холестерину та підтримують здоров'я серцево-судинної системи.

Інжир можна вживати свіжим, сушеним, додавати до десертів, салатів, випічки або вживати як самостійну закуску.

Інжир дуже корисний (фото: techhorticulture.com)

Кому не можна їсти інжир

Хоча інжир є корисним фруктом, деяким людям його варто вживати з обережністю або взагалі уникати:

Людям з алергією

У деяких людей може бути алергія на інжир. Це стосується тих, хто має алергію на фрукти з родини тутових (таких як шовковиця). Симптоми можуть включати свербіж, набряк, висипи або навіть анафілактичний шок у важких випадках.

Людям з синдромом подразненого кишечника (СПК)

Інжир містить багато клітковини, яка може викликати здуття, газоутворення або навіть діарею у людей із СПК або чутливим травленням.

Людям з низьким рівнем цукру в крові (гіпоглікемія)

Інжир містить натуральний цукор, тому може підвищувати рівень цукру в крові. Людям з гіпоглікемією потрібно вживати його з обережністю, щоб уникнути різких стрибків цукру.

Людям із захворюваннями нирок або жовчного міхура

Інжир багатий на оксалати, які можуть сприяти утворенню каменів у нирках або жовчному міхурі у людей, схильних до цих проблем.

Людям, які приймають певні медикаменти

Інжир може взаємодіяти з деякими ліками, такими як кроворозріджуючі засоби (наприклад, варфарин), оскільки він містить вітамін K, який може знижувати ефективність цих ліків.

Людям з діабетом

Через високий вміст цукру в інжирі (особливо сушеному), його варто вживати з обережністю людям з діабетом, оскільки він може підвищити рівень цукру в крові. Важливо контролювати порції та порадитися з лікарем.

Людям із чутливістю до фруктози

Інжир містить фруктозу, і людям з непереносимістю фруктози або з порушенням її засвоєння краще уникати його вживання, щоб не викликати проблем з травленням.

Сушений інжир є особливо концентрованим джерелом корисних речовин, проте також містить більше цукру і калорій, тому варто споживати його в міру.